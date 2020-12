‘Gilmore Girls’: Sookie St. James était un favori des fans, mais le personnage était-il surestimé?

Gilmore filles peut s’être concentré intensément sur Lorelai Gilmore et sa fille Rory Gilmore, mais plusieurs personnages secondaires sont devenus les favoris des fans. Sookie St. James, le chef original de l’Independence Inn et, plus tard, le partenaire commercial de Lorelai, était un personnage préféré pour beaucoup. Sa nature optimiste et particulière l’a attirée auprès des fans, mais cela ne signifie pas qu’elle n’était pas imparfaite. Certains fans pensent même que Sookie a peut-être été surfaite.

Sookie était volage, maladroit et nécessiteux

Sookie avait un grand cœur et semblait aimer être directement impliquée dans la vie de Lorelai et Rory. Elle était profondément liée aux deux et ressemblait beaucoup à une famille quand tout était dit et fait. Sookie était probablement une amie fantastique, mais travailler avec elle à titre professionnel a dû être un cauchemar absolu.

Melissa McCarthy | Myung J. Chun / Los Angeles Times via Getty Images

EN RELATION :«Gilmore Girls»: Combien aurait gagné Sookie St. James?

Les utilisateurs de Reddit soulignent que Sookie était incroyablement volubile, ridiculement maladroit et nécessiteux en matière d’affaires. La plupart conviennent que cela les rendrait fous. En fait, ces défauts, ainsi que sa naïveté exagérée, sont la principale raison pour laquelle elle a pu être un personnage très surfait.

Sookie était un peu impoli et arrogant

Sookie était peut-être plutôt joviale et de bonne humeur, mais il y a eu plusieurs moments dans la série de sept saisons de la série où elle était envahissante, impolie et exigeante. Curieusement, son côté dur et intrusif semblait briller chaque fois qu’elle était près de Luke Danes.

Qu’elle le fît sortir de son restaurant pour prendre le contrôle de la cuisine ou qu’elle jugeait sa nourriture quand il la remplaçait au Dragonfly Inn, Sookie pensait qu’elle était meilleure que Luke. Elle n’avait pas non plus peur de lui dire. Sookie a été impoli avec Norman Mailer quand il a commencé à dîner au Dragonfly Inn, et elle a été arrogante et irrespectueuse envers un critique gastronomique qui n’a pas déliré son risotto.

Sookie St.James n’a pas tiré son poids lors de l’ouverture du Dragonfly Inn

Sookie était également à peu près inutile quand il s’agissait d’ouvrir le Dragonfly Inn. Non seulement elle a quitté Lorelai pour gérer les finances et prendre à peu près toutes les décisions, mais elle ne s’est même pas présentée la seule fois qu’on lui a demandé de se rendre disponible. Lorsque Lorelai l’a confrontée à ce sujet, elle a donné l’impression qu’elle n’avait aucun plan pour aider l’entreprise à démarrer. Elle voulait juste entrer et s’occuper de la nourriture une fois que Lorelai aurait fait tout le reste. C’était injuste de mettre tout cela sur Lorelai. ‘

Michel Gerard dans «Gilmore Girls: une année dans la vie» | Netflix

EN RELATION: «Gilmore Girls»: Sookie et Lorelai avaient-ils vraiment assez d’argent pour acheter et rénover la libellule?

Nous avons quand même adoré Sookie. Malgré tous ses défauts, Sookie était toujours l’un des meilleurs personnages de la série. Elle a aidé à équilibrer le cynisme de Michel Gérard et l’énergie maniaque de Lorelai de la manière parfaite. Il est prudent de dire que même si elle n’a pas vraiment aidé à faire démarrer l’entreprise, la libellule aurait été un échec absolu sans elle. Alors, Sookie était-elle surfaite? Peut-être un peu. Sa présence dans l’émission était-elle nécessaire pour réussir? Absolument.