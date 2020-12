«Gilmore Girls»: Luke et Lorelai auraient-ils dû rester amis?

Luke Danes et Lorelai Gilmore étaient des objectifs relationnels pour beaucoup Gilmore filles Ventilateurs. Le trope de volonté-ils-ne-pas du célèbre couple a aidé à diriger la série pendant plusieurs saisons avant de s’embrasser finalement sur le porche de The Dragonfly Inn. La plupart des téléspectateurs étaient également ravis de voir le couple toujours ensemble près d’une décennie plus tard Gilmore Girls: une année dans la vie. Pourtant, un petit groupe de fans pense en grande partie que le couple était mieux en tant qu’amis. Alors, est-ce que Luke et Lorelai se sont fait de meilleurs amis que des amants?

Luke et Lorelai n’avaient absolument rien en commun

Lorelai et Luke étaient mignons pendant la phase de flirt de leur amitié, et ils étaient adorables quand ils se sont rencontrés pour la première fois. Au fur et à mesure que leur relation progressait, quelque chose semblait anormal. Quand on y pense, Luke et Lorelai n’avaient absolument rien de commun entre eux.

Lorelai appréciait toutes les activités de la ville que Luke ne pouvait supporter. Elle était sociale et appréciée, tandis que Luke était un solitaire avec une attitude rebelle. Luke aimait le plein air, tandis que Lorelai préférait assurément les activités intérieures. Lorelai était un drogué de la culture pop, tandis que Luke en savait extrêmement peu sur la musique, la télévision et les films.

Ils étaient tous les deux incroyablement têtus et ont eu du mal à changer

La différence entre Luke et Lorelai aurait pu jouer en leur faveur en tant que couple. Après tout, on dit souvent que les contraires s’attirent. Leurs problèmes résidaient dans le fait qu’en plus de n’avoir presque rien en commun, le couple était à la fois incroyablement têtu et avait du mal à communiquer.

Lorelai Gilmore et Luke Danes dans «Gilmore GIrls: une année dans la vie» | Netflix

Lorelai ne voulait absolument rien changer à sa vie une fois qu’elle avait eu une relation avec Luke. Luke a refusé de communiquer des informations importantes à Lorelai, même s’ils étaient fiancés à l’époque. Leur manque de communication et leur nature têtue n’auraient pas eu beaucoup d’importance dans leur amitié essentiellement superficielle, mais une fois qu’ils étaient entrés dans une relation amoureuse, c’était certainement problématique.

Luke et Lorelai manquaient de la chimie que les fans veulent voir d’un couple

Peut-être plus important encore, certains fans pensent qu’ils manquaient de chimie sexuelle une fois qu’ils sont devenus un vrai couple. Alors que de nombreux fans attendaient de voir la paire enfin officialiser les choses, cela est tombé à plat une fois que cela s’est produit. En fait, Luke et Lorelai semblaient avoir plus de chimie en tant que copains qu’en tant que couple romantique.

Alors, avec qui Lorelai aurait-il été mieux? Les utilisateurs de Reddit affirment que Lorelai semblait avoir le plus de chimie avec Christopher Hayden, le père de Rory. Jason Stiles arrive en deuxième position. Lorelai est sorti avec Jason après avoir renoué avec lui quand il est entré en affaires avec Richard Gilmore. Jason a grandi avec Lorelai et Christopher.