Les téléspectateurs de Peaky Blinders sont stupéfaits par le nouveau mode de vie de Tommy Shelby dans le premier épisode

Après avoir brièvement repris là où la série cinq s’était arrêtée, la dernière série de l’émission à succès nous a emmenés quatre ans plus tard, où les téléspectateurs ont retrouvé un Tommy Shelby très changé.

Nous trouvons l’homme principal dans l’île de Miquelon, au large de la côte est du Canada, et le simple fait d’entendre le Brummie parler français est assez étrange.

Mais le plus grand choc était encore à venir lorsque Tommy s’est assis sur un tabouret dans un bar et a commandé un verre de l’eau.

Au cours de l’émission, nous nous sommes habitués à regarder le protagoniste troublé avaler des seaux de whisky à The Garrison, alors le voir comme un abstinent francophone a été un choc pour les téléspectateurs.

Une personne a tweeté : « TOMMY A DIT NON À UNE BOISSON ET VEUT DE L’EAU ??? #PeakyBlinders. »

Et même si son mode de vie a peut-être changé, il a prouvé que la brutalité sur laquelle il a bâti sa réputation ne se limite pas à son passé.

Après avoir eu recours à des coups de poing typiques de Tommy, il a averti les buveurs de l’Hôtel Robert : « Depuis que j’ai renoncé à l’alcool, je suis devenu une personne plus calme et plus paisible.