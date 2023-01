D’Arcy Carden veut rejoindre le MCU

Après avoir conquis le public avec son interprétation de Janet sur Le bon endroitet plus récemment en tant que charismatique Greta Hill sur le Une ligue à part, D’Arcy Carden est prête pour un nouveau défi, et elle aimerait que ce soit de la main du Univers cinématographique Marvel.

Actuellement, l’actrice fait la promotion de son travail le plus récent avec Jennifer Lopez et Josh Duhamel dans Mariage de fusil de chasseune comédie romantique bourrée d’action, quelque chose qui ne semble pas étranger à Carden, comme révélé dans une récente interview avec IndieWire :

« Il y a eu un épisode de The Good Place où j’ai pu faire une scène de combat de 10 minutes et j’ai travaillé avec ce cascadeur incroyable, un cascadeur légendaire nommé Jeff Amato, et c’était ma première vraie plongée dans les cascades où j’étais comme, ‘J’aime cela.’ Et puis nous avons dû faire une tonne de cascades sur A League of Their Own, en travaillant avec cette incroyable équipe de cascadeurs. Plus il y en a, mieux c’est. Je serais très, très ravi d’en faire plus. Marvel, j’attends ! «