Le film Walking Dead Rick Grimes tournera ce printemps si tout se passe comme prévu

Andrew Lincoln espère que le film sans titre de Rick Grimes commencera à tourner au printemps. Les morts qui marchent les fans attendent des nouvelles concrètes depuis des mois maintenant. Cependant, la crise mondiale de la santé publique a mis 2020 à l’arrêt. Le producteur exécutif du projet, David Alpert, a offert une mise à jour au cours de l’été, déclarant: « Nous avançons en grand. Nous sommes juste dans cet espace particulier où nous avons [to wait]. Nous ne pouvons pas tirer pour le moment, c’est donc ce qui nous retient vraiment. «

Alors que le tournage n’a pas commencé le Film de Rick Grimes, Andrew Lincoln s’est occupé en Angleterre. L’acteur apparaît au Old Vic Theatre de Londres dans le rôle d’Ebenezer Scrooge dans A Christmas Carol, qui se déroule sans public. Selon l’AP, les plans futurs de Lincoln, qui comprennent Les morts qui marchent film, « ont été prévenus par la pandémie, bien qu’il espère que le tournage du film commencera au printemps. » Lincoln dit: « On a l’impression qu’il y a un certain sentiment de positivité et que la cavalerie vient avec les vaccins. Et il y a une vraie sorte de sentiment de renouveau, espérons-le. »

Pendant qu’il attend Les morts qui marchent film dérivé pour démarrer la production, Andrew Lincoln est heureux d’avoir du théâtre dans sa vie. « Nous nous sentons très chanceux de travailler tous dans un théâtre à cette époque de l’histoire. » Le monde du divertissement change, ce qui trouve des artistes comme Lincoln à la recherche d’un autre moyen de diffuser leur créativité. Les groupes ne sont pas en mesure de donner des concerts en direct devant un public, donc beaucoup ont profité de la diffusion en direct pour gagner de l’argent supplémentaire ou donner de l’argent à des œuvres caritatives.

David Alpert a également tease ce Les morts qui marchent les fans peuvent s’attendre avec le Film de Rick Grimes au cours de l’été. «Nous avons désespérément besoin de reprendre la production et de tout mettre en route, mais nous avons quelque chose de vraiment excitant, vraiment unique, vraiment différent, et nous sommes impatients de le faire démarrer. Nous devons juste attendre que ce soit sûr. Espérons que le monde sera beaucoup plus sûr une fois le mois de mars lancé. À ce moment-là, ce sera une année pleine d’incertitude avec un peu d’espoir sous la forme d’un vaccin.

Les morts qui marchent Scott Gimple, directeur du contenu de l’univers, a récemment déclaré que le Film de Rick Grimes « va être incroyable. Pour toute la pression que nous avons sur nous pour prendre autant de temps, cela ne fait que [so] que nous devons le rendre incroyable. Alors nous le ferons. « Faire un film est très différent de faire un épisode d’une émission de télévision, donc les acteurs et l’équipe sont également en train de comprendre comment le projet se déroulera, en particulier pendant une pandémie. L’interview d’Andrew Lincoln était réalisé à l’origine par ABC News. Nous aurons peut-être une mise à jour complète et approfondie à temps pour la nouvelle année.

