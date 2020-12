Horoscope du jour, vendredi 18 décembre: prédictions sur l’amour, le travail et l’argent

Est-ce aujourd’hui le jour désigné pour parler avec «cette» personne? Est-ce une bonne journée pour résoudre de vieux problèmes ou pour renouer avec une vieille connaissance? Votre travail se déroulera-t-il bien aujourd’hui? Recevrez-vous des nouvelles gratifiantes? Découvrez comment sera votre journée 17 décembre selon votre horoscope, mais si vous préférez savoir comment cela se déroulera tout au long de la semaine, vous pouvez également le vérifier à EL ESPAÑOL.

BÉLIER

Aujourd’hui, vous ressentirez une plus grande liberté d’action. Et il vous semblera que vous avez laissé une charge très lourde. C’est très agréable, car vous pourrez organiser votre grande vitalité dans les matières qui retiennent vraiment votre attention, et qui sont ingénieuses et futuristes. Vous aurez une grande qualité expressive et gaie qui vous prendra par la main dans tout ce que vous faites.

Amour: Aujourd’hui, il est important que vous quittiez cette grande sensibilité qui vous accompagne; et que vous vous lancez pour être une personne dynamique et très aimante. Parce que c’est ce qui vous aidera à rendre cette journée spéciale.

Emploi: C’est un jour où vos grandes idées circuleront d’une manière formidable. Mais évitez d’être trop excentrique, car vous démarrez un nouveau cycle.

Changements: Vous devrez vous occuper d’une affaire importante avec la famille, et cela se complique sans le vouloir. Alors faites très attention à tout ce qui se passe pour éviter les dissensions. Plus d’informations…

TAUREAU

Aujourd’hui, vous ressentirez beaucoup d’enthousiasme, mais aussi un désir de liberté et de voyage; en général pour élargir les horizons. Vous aurez beaucoup de respect pour les traditions et pour les points de vue d’autrui, auxquels vous n’auriez pas pensé à d’autres moments. Votre mentalité et votre façon de tout voir sont différentes; et cela est bénéfique pour la façon dont vous vivez la vie.

Amour: Aujourd’hui, vous ressentirez une expansion d’affection et comme si tout autour de vous s’illuminerait. Il semblera que vous volez et tous vos rêves pourraient devenir réalité. Ce sera une journée très spéciale.

Emploi: Vous remarquerez aujourd’hui moins de restrictions, et comme si vous aviez un grand besoin de bouger et de rencontrer d’autres personnes. Il est important que vous élargissiez vos horizons et que vous profitiez de la vie.

Changements: C’est une journée pour pouvoir parler à des gens avec qui vous n’avez pas vu un point depuis longtemps. il est important de maintenir des contacts ET de transmettre la joie aux autres. Plus d’informations…

GÉMEAUX

Aujourd’hui, ce sera une journée au cours de laquelle vous continuerez à apprendre de nouveaux aspects de sujets qui composent la situation actuelle de votre profession. il est toujours important d’élargir les connaissances. C’est une journée où vous vous démarquerez par votre ingéniosité et par l’utilisation de la logique. Votre façon de vous exprimer sera très frappante et vous introduirez également des formes philosophiques et mystiques qui vous aideront à mieux vous comprendre.

Amour: La note de couleur sera donnée par votre joie et le désir de profiter de la vie que vous avez; ce que vous pouvez transmettre à toutes les personnes autour de vous. et cela est très bénéfique car l’environnement sera très agréable.

Emploi: Votre façon de vous occuper des affaires professionnelles est différente maintenant; et cela vous aidera à voir les choses comme si vous aviez un grand télescope placé devant vous pour ce que vous devez savoir.

Changements: Votre stabilité est quelque chose d’important et vous devriez donc revoir l’économie et les investissements que vous avez en ce moment. Il est bon de prévenir à l’avance et de tout assurer. Plus d’informations…

CANCER

Aujourd’hui est le moment d’utiliser votre connexion avec l’originalité que vous possédez. Tout ce qui élargit votre réflexion et votre nature de liberté élargira votre réflexion d’une manière incroyable. Et cela vous permettra d’avancer beaucoup de terrain dans tous les domaines dans lesquels vous le proposez. C’est comme si vous saviez que vous entrez dans une nouvelle ère.

Amour: Aujourd’hui est un jour de chance pour offrir votre amour aux personnes que vous aimez. et surtout si vous avez un partenaire pour préparer une journée idyllique et romantique. Il serait sage de célébrer cette journée d’une manière différente.

Emploi: Votre énergie créatrice sera très claire et avec elle vous pourrez multiplier toutes les idées et projets que vous avez en tête. Si vous le combinez également avec les idées des autres, ce sera génial.

Changements: Aujourd’hui est un jour pour profiter et changer quelque chose de votre personnalité qui est déjà obsolète et inutile. Vous n’êtes plus comme ça, il serait donc important pour vous de commencer une nouvelle étape. Plus d’informations…

Lion

Aujourd’hui, vous ressentirez d’énormes envies de diffuser vos idées et toutes les nouvelles auxquelles vous pouvez penser. Vous avez un esprit très créatif, qui vous aidera dans tous les plans et domaines que vous faites. Il est conseillé de suivre votre perception intérieure, car à travers elle, vous trouverez les réponses que vous cherchez, aux questions que vous vous posez continuellement.

Amour: Ce sera une journée très spéciale et agréable; Parce que grâce à votre manière d’être, à votre sympathie et à votre affection, toutes les personnes proches de vous se sentiront très gracieuses. Surtout votre partenaire.

Emploi: Aujourd’hui, vous utiliserez vos idées ingénieuses et pratiques; ce qui vous aidera à faire avancer de nombreux problèmes en suspens, qui attendaient votre inspiration pour leur apporter une solution.

Changements: Aujourd’hui sera une journée très intéressante pour rationaliser et résoudre de nombreux problèmes en suspens depuis longtemps. Et aujourd’hui, votre vitalité et votre vitesse progresseront beaucoup. Plus d’informations…

VIERGE

Aujourd’hui, vous remarquerez que vous aurez un grand gaspillage d’énergie créative autour de vous. Et qu’avec lui, vous pouvez effectuer de nombreuses actions; et que vous serez également «frappé» dans la plupart d’entre eux. Faites couler votre pensée, pour qu’elle soit efficace et que vous puissiez tout réaliser de manière calme et agréable. La journée sera donc très harmonieuse et calme.

Amour: En ce jour, votre désir de profiter et de donner de l’amour sera énorme. vous devrez donc vous laisser emporter par votre instinct, pour pouvoir projeter une journée très agréable et spéciale.

Emploi: Vous devrez apprendre à discerner entre réalité et imagination. ce dernier est parfait pour créer des idées. mais vous devez vous en tenir au premier pour que tout soit authentique et pratique.

Changements: Vous devez apprendre à changer de projet à la volée; et ainsi vous rendrez votre manière de penser et votre manière de les porter plus flexibles. Il est important de modifier l’entêtement. Plus d’informations…

BALANCE

Aujourd’hui sera un jour où vous remarquerez plus de légèreté et d’indépendance. Tout cela vous aidera à sentir que vos actions sont beaucoup plus attrayantes. Et que vous réussirez avec moins d’efforts que d’autres fois. Vos idées seront coordonnées et agiles. Et cela vous aidera dans tout ce que vous faites. Ce sera une journée très différente et animée; alors profitez.

Amour: Vous devrez apprendre à prendre des décisions, et surtout à trouver du temps pour vous aussi. Parce que parfois on s’occupe de tout le monde, et on ne trouve pas de moments de repos et / ou de détente.

Emploi: Vous pourriez démarrer des projets à condition d’utiliser votre esprit privilégié et votre grande vitalité. Vous pouvez démarrer différentes activités qui vous remplissent et qui vous plaisent.

Changements: Vous devrez vous habituer au fait qu’à ce moment, il est difficile de maintenir la vie sociale que vous meniez auparavant. Les rencontres et les rencontres seront moins tape-à-l’œil, même si elles garderont la même affection. Plus d’informations…

SCORPION

Aujourd’hui, la joie sera brouillée par une touche de responsabilité que vous devez mettre dans ces moments. Même ainsi, vous aurez une façon différente, plus authentique et gratuite de tout faire. Ce qui vous fera vous sentir plus léger et plus disposé à vous occuper de toutes les questions que vous devez terminer. Vous commencez une nouvelle étape, plus réceptive.

Amour: Vous êtes au bon moment pour transformer certaines attitudes qui ne sont pas chanceuses. Alors partez de zéro, profitez de ce que vous avez et remerciez.

Emploi: Aujourd’hui, vous sentirez que vous devez changer d’anciens modèles de comportement. Et aussi la manière dont vous exercez vos occupations. C’est pourquoi aujourd’hui est un jour très important.

Changements: Il est important que vous ayez confiance en votre intuition; et que tout ce que vous avez appris au fil des ans vous aide dans ce voyage pour voir la vie différemment. Plus d’informations…

SAGITTAIRE

Aujourd’hui, vous devez apprendre à intégrer la persévérance et la joie lorsque vous faites tout; parce que l’un n’enlève pas l’autre, au contraire combinés ils ont beaucoup plus de force. Et le plus important est que vous vous laissiez guider par votre cœur, ce qui vous avertira à tout moment si ce que vous faites est bien ou si vous avez tort. Alors profitez de cette belle journée.

Amour: Aujourd’hui, vous vous démarquerez par vos paroles et ce que vous dites. Alors faites très attention et essayez de faire couler tout cet amour que vous avez à l’intérieur à travers votre expression.

Emploi: Vous pourriez vous baser sur votre grande intelligence émotionnelle, et en même temps sur toutes les idées qui découlent de votre grand génie. Ce sera une journée très intéressante au cours de laquelle vous progresserez beaucoup.

Changements: Aujourd’hui, c’est un moment privilégié pour que votre amour se développe autour de vous, comme s’il s’agissait d’une rivière qui va à la mer. Vous vous sentirez avec beaucoup de bonheur et de bonheur que vous transmettrez aux autres. Plus d’informations…

CAPRICORNE

Aujourd’hui, vous voudrez exprimer vos qualités uniques et originales. Mais tout cela sera entouré d’un esprit de calme et de responsabilité; ce qui vous promet que la journée est plutôt chanceuse. Et que vos idées sont rapides et ingénieuses. Ainsi, le tonique de la journée sera très agréable et vous apprécierez beaucoup tout ce que vous faites.

Amour: Le calme et la paix qui émanent de votre cœur vous suffiront pour créer un environnement très harmonieux. Et de cette façon, il sera beaucoup plus facile de s’entendre avec les autres.

Emploi: Votre esprit altruiste vous aidera à combiner vos compétences avec celles d’autres personnes qui partagent des idées similaires; Cela vous aidera à développer vos compétences et à devenir plus efficace.

Changements: Vous devez changer et égayer la façon dont vous traitez les autres; qu’ils soient partenaires, collègues ou amis. Plus vous êtes équilibré, plus vous gagnerez. Plus d’informations…

VERSEAU

Vous devez prendre un tournant dans votre vie et changer la façon dont vous traitez les autres. parce que les exigences que vous avez sur vous-même, vous voulez les maintenir avec les autres. Et vous ne réalisez pas que cela pourrait ne pas convenir à leur personnage. Il vous faudra donc vous habituer à rechercher des solutions intermédiaires. Et de cette façon, vous verrez comment « Tout se passe bien ».

Amour: Aujourd’hui sera une journée pour parler et clarifier les choses sur certaines questions un peu déroutantes. Une fois que tout est compris, la relation sera beaucoup plus facile.

Emploi: Aujourd’hui, vous aurez besoin d’unir les facettes du sérieux et du travail efficace et joyeux; Parce que de cette façon, tout ce que vous avez en main sera plus facile. Et vous vous sentirez plus satisfaits.

Changements: Vous devez prendre soin de votre santé physique et émotionnelle. Et pour cela, rien de mieux qu’un bon repos. N’essayez pas de vider votre énergie, car cela ne fait que vous épuiser. Plus d’informations…

POISSONS

Aujourd’hui, vous aurez une combinaison très conviviale qui vous facilitera et vous ouvrira des voies dans de nombreux aspects de votre vie. C’est pourquoi vous devez recourir à une manière de vous exprimer qui soit agréable et aimante; car ce sera la clé de tout ce que vous faites. Vous devrez examiner attentivement toutes les alternatives, pour être sûr que le chemin que vous allez emprunter est le plus réaliste.

Amour: Vous voulez vraiment que cette journée soit très heureuse et que vous puissiez vous détendre à l’aise. C’est pourquoi vous voulez que l’environnement soit très agréable que vous puissiez profiter avec vos proches.

Emploi: Vous devez retirer de votre tête ce que vous êtes essentiel; parce que de cette façon vous vous mettez une pression inutile. bien sûr, votre travail est excellent; mais vous méritez également de vous reposer.

Changements: Parce que vous êtes une journée de repos et de tranquillité. Et c’est pourquoi vous voulez vous détendre et vous détendre comme jamais auparavant. Le plus important aujourd’hui est que vous preniez soin de votre bien-être. Plus d’informations…