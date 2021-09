Gabby Petito : Pourquoi les personnes de couleur disparues ne reçoivent-elles pas la même attention ?

Depuis la disparition de Gabby Petito, l’affaire a entraîné une couverture médiatique massive et une frénésie dans différentes théories des médias sociaux sur ce qui s’est exactement passé après la disparition de Petito lors d’un roadtrip avec son fiancé, Brian Laundrie.

Bien sûr, le cas de Gabby Petito est déchirant, mais pour les personnes de couleur, il est difficile de voir pourquoi ce cas a été considéré avec une telle couverture nationale par rapport à d’autres cas de personnes disparues – en particulier impliquant des minorités raciales.

Pourquoi les personnes de couleur disparues ne reçoivent-elles pas la même attention que Gabby Petito ?

Dans le Wyoming, le même État où Petito a disparu, il y a des cas de plus de 700 autochtones qui ont été portés disparus au cours de la dernière décennie, et pourtant leurs histoires n’ont pas reçu la même attention et la même ferveur.

Entre 2011-2020, de nombreuses filles autochtones ont été portées disparues, 85 % étaient des enfants, tandis que 57 % étaient des femmes.

Dans la période au cours de laquelle les Autochtones disparaissent, 50 % sont retrouvés en une semaine, tandis que 21 % restent portés disparus pendant 30 jours ou plus. Par rapport à 11% des Blancs qui ne restent portés disparus que le même laps de temps.

Avant la découverte de ce que les autorités disent être le corps de Petito, la recherche d’elle s’est concentrée principalement dans les parcs nationaux, qui se trouvaient à proximité de la réserve indienne de Wind River.

Des autochtones du Wyoming ont été portés disparus dans 22 des 23 comtés de l’État, ce qui devrait en faire un problème à l’échelle de l’État qui mérite la même attention médiatique que Petito, et peut-être même plus.

Il a également été constaté que seulement 30 % des victimes autochtones d’homicide ont fait la une des journaux, comparativement à 51 % des victimes blanches.

Cependant, lorsque les peuples autochtones font l’actualité, leur couverture est presque trop graphique, par rapport à la façon dont les victimes blanches d’homicide sont traitées dans les médias.

Après d’immenses pressions de la part des mouvements autochtones du Wyoming, exigeant que des mesures supplémentaires soient prises pour accorder une attention accrue à leurs cas, le gouverneur Mark Gordon a créé le groupe de travail sur les personnes autochtones disparues et assassinées en 2019. Si la création du groupe de travail a conduit à des des changements importants, c’est difficile à dire, bien qu’il soit méprisable que des mesures n’aient pas été prises plus tôt.

Les personnes de couleur disparues méritent la même attention que Gabby Petito.

La disparition de Petito est discutée dans les postes de police, dans les vidéos TikTok, dans les Tweets et sur Facebook.

Ce type d’attention peut révéler des preuves cruciales qui pourraient sauver la vie de personnes de couleur disparues ou au moins leur rendre justice.

La simple sensibilisation aux personnes de couleur peut aider à contrer les taux élevés de ces disparitions.

Les Noirs portés disparus bénéficient également d’une couverture médiatique alarmante.

Les Noirs représentent 13,4% de la population américaine, et pourtant, il est démontré que 33,8% des signalements en 2019 concernaient des Noirs disparus.

Les Noirs disparaissent à un taux trois fois plus élevé que prévu sur la base des chiffres de la population, et de nombreuses raisons relèvent des systèmes oppressifs mis en place. Allant de la pauvreté, de l’itinérance et de l’incarcération à l’iniquité dans les services de santé et d’éducation.

Une fois qu’une personne noire est portée disparue, elle a beaucoup moins de chances d’être retrouvée.

Lorsque le cas d’un Noir fait l’objet d’une couverture médiatique, il est souvent déformé d’une manière qui n’est pas vue pour les Blancs. Les enfants noirs portés disparus sont présentés comme s’ils venaient de « s’enfuir », même si les preuves et la cohérence du comportement de cet enfant n’indiquent pas qu’il s’agit d’une fugue.

La rhétorique de l’emballement est clairement utilisée comme tactique pour rejeter ces cas d’enfants noirs disparus, ce qui signifie que la police ne prend probablement même pas la peine d’essayer d’enquêter sur eux.

Il est incroyablement triste que les cas de personnes comme Gabby Petito soient traités en priorité par rapport aux nombreux cas de personnes des communautés marginalisées qui ont également disparu.

Ce qui est arrivé à Petito est une perte dévastatrice et les circonstances entourant son cas sont bouleversantes, mais qu’en est-il de la fermeture pour les familles de ces communautés marginalisées qui attendent toujours justice pour leurs proches ?

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram.