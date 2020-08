‘Fallout 76’: Inscrivez-vous pour combattre dans un tournoi de boxe virtuel

Fallout 76 Studios de jeux Bethesda

Si une chose peut être faite Fallout 76, vous pouvez parier que les joueurs le font déjà. Dans le cas des bars de plongée avec des anneaux de boxe souterrains, le Tomber La communauté a El Gato Pub, situé dans le Savage Divide postnucléaire des Appalaches.

El Gato appartient et est exploité, pour ainsi dire, par Xredder («Shredder»), qui appelle ces événements Catfight Nights; elle a surnommé le ring de boxe du pub la litière. Samedi soir, l’El Gato a organisé son événement trimestriel Catfight Night Finals – quatre meilleurs des cinq affrontements – avec un thème spécial Rock’em Sock’em Robots, ce qui signifie que l’armure assistée était autorisée pendant les combats.

L’événement d’automne aura lieu dans 55 jours, le 24 octobre, et se déroulera sur un serveur Xbox One privé. Si vous voulez participer à l’action, c’est maintenant votre chance: vous pouvez vous inscrire pour courir la chance de concourir sur ElGatoPub.com. Il y aura des divisions poids plume, poids moyen et poids lourd pour les joueurs de niveau 100 à 199, 200 à 299 et 300 et plus, respectivement.

Les qualifications mettront en vedette quatre combattants faisant des matchs en cinq tours; la compétition finale aura deux combattants pour 10 tours dans le ring. Les boxeurs doivent se battre en sous-vêtements – sans armure ni sous-armure – et ne peuvent pas utiliser de buffs de nourriture ou d’alcool. Un certain nombre d’objets et de cartes d’avantages sont interdits pendant la compétition; les combattants doivent utiliser Rad-X. (Il y aura des projections dans les vestiaires.)

Chacun des trois champions de l’automne 2020 remportera 4 000 atomes (la devise premium du jeu), une arme légendaire, et “Fallout 76 Style.” Les qualifications auront lieu le 17 octobre à 21 h, heure de l’Est.

Le pub El Gato accueille des émissions en direct sur Twitch.tv plusieurs fois par semaine, y compris les mardis Taco, les vendredis Bingo et les samedis Flash-Mob.

