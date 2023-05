« Tin and Tina » de Netflix est-il basé sur une histoire vraie ?

Netflix

Découvrez l’histoire qui a inspiré le nouveau thriller psychologique de Netflix.



©NetflixC’est ainsi que « Tin and Tina » de Netflix est né

Ce week-end, le film qui a été positionné dans le Le Top 10 de Netflix c’est lui Thriller psychologique espagnol faite par Milena Smith et Jaime Lorentenous entendons la bande ‘Étain et Tina’ qui a réussi à en horrifier beaucoup et qui a créé des doutes chez beaucoup quant à savoir s’il s’agit d’une histoire vraie : « Tin and Tina » de Netflix est-il basé sur de vrais événements ?

Le film ‘Tin et Tina’ raconte l’histoire de Lola et Adolfoun couple après avoir perdu les bébés qu’ils attendaient lors d’un avortement spontané, décident d’adopter un couple de jumeaux albinos nommés Tin et Tinaqui ont des attitudes étranges et ils ne parlent que de religionTout se complique lorsque Lola apprend qu’elle est enceinte et craint que les enfants ne fassent du mal à son bébé.

‘Tin and Tina’ est-il basé sur de vrais événements ?

Tin & Tina est basé sur le court métrage qui mène le même et est réalisé par Rubin Stein et bien que l’histoire des jumeaux soit fictive, l’intrigue qui montre l’horreur du fanatisme religieux joué par l’innocence enfantine s’inspire d’un événement réel, puisque le réalisateur a avoué que l’idée est née d’un chapitre de son enfance.

Stein a mentionné qu’enfant, il lisait la Bible et trouvait des passages troublants et cruels qui le remplissaient de cauchemars. Cependant, quand elle a grandi et l’a relu, elle a compris que toute cette peur faisait partie de l’innocence qu’elle avait à un jeune âge, alors elle a voulu créer un long métrage qui soit un combinaison de religion, d’horreur et comment les enfants peuvent mal comprendre les choses.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?