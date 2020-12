EA Play ne démarrera qu’en 2021 dans Xbox Game Pass pour PC

L’abonnement EA Play devait être rejoint par le Xbox Game Pass sur PC d’ici la mi-décembre. Il n’en sortira rien après tout: Microsoft a annoncé que la collaboration serait reportée de quelques mois de plus.

EA Play fait partie du Xbox Game Pass depuis le 10 novembre. Depuis, les utilisateurs de l’abonnement aux jeux de Microsoft ont pu télécharger de nombreux jeux du catalogue de l’éditeur Electronic Arts et y jouer sur les consoles Xbox. Sur PC, le départ était prévu pour le 15 décembre, mais rien n’en est sorti, comme l’explique Microsoft sur le blog Xbox.

Microsoft et Electronic Arts se sont retirés

Les services d’abonnement ne seront fusionnés sur les ordinateurs Windows qu’à un moment non encore divulgué en 2021. Pourquoi? Cela ne ressort pas vraiment de la déclaration. Ou pour le mettre avec les mots RP non contraignants de Microsoft: « Afin de continuer à répondre à nos normes élevées à l’avenir, nous avons décidé de commencer EA Play sur PC dans le cadre du Xbox Game Pass pour PC et Xbox Game Pass Ultimate reporté à 2021. »

Cela ressemble à des obstacles techniques, mais les désaccords contractuels sont plus probables – les deux abonnements fonctionnent déjà indépendamment sur les PC.

Si vous utilisez EA Play dans le cadre du Xbox Game Pass ou du Xbox Game Pass Ultimate sur la console, vous n’avez plus à vous soucier de la question: tout restera tel quel pour le moment.