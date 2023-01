Le film qui fait monter l’adrénaline à la mode sur Netflix en ce moment

in

Une histoire avec Liam Neeson en action pure est devenue la plus regardée sur la plateforme de streaming. C’est pourquoi vous devriez l’ajouter à votre liste!

© IMDbLe film avec Liam Neeson en pure action qui fait fureur sur Netflix.

le catalogue de Netflix intègre de nouvelles séries et films chaque semaine. Cependant, seuls quelques-uns d’entre eux sont développés purement. action, laissant de côté la comédie ou les grands effets spéciaux. C’est pourquoi, lorsqu’un long métrage classique chargé de adrénaline, il ne tarde pas à se faire une place dans le classement des 10 productions les plus vues en ce moment. Découvrez quelle bande l’a réalisé au cours de la première semaine de 2023 !

Il s’agit de vengeance implacableinitialement intitulé comme voleur honnête. Dirigée par marque williams Avec un scénario de Steve Allrich, le film a eu sa première en 2020, date à laquelle une bonne partie des cinémas ont fermé dans le cadre des protocoles de prévention du coronavirus. Cependant, il a maintenant atteint le streaming pour devenir à la mode : alors qu’en Amérique latine, il peut être apprécié à travers Netflixen Espagne, il est disponible en Première vidéo. Passez en revue de quoi parle cette fiction de suspense et d’aventure.

Synopsis de la vengeance implacable :

Tom Carter a été un braqueur de banque renommé et prospère. Bien que ses plans semblaient parfaits, d’un moment à l’autre, il commet une erreur : se rendre. Bien que sa décision soit une mesure pour mener une vie plus honnête, ses intentions seront finalement compromises lorsqu’il sera trahi par deux agents impitoyables du FBI. Avec des millions de dollars en jeu, vous devrez respecter sa minutie et son propre code moral.

Le casting de Relentless Revenge :

Liam Neeson comme Tom Dolan

Kate Walsh comme Annie Wilkins

Jai Courtney comme John Nivens

Jeffrey Donovan comme Sean Meyers

Anthony Ramos comme Ramon Hall

Robert Patrick comme Samuel Baker

Complétez le casting :

Jasmine Cephas Jones comme Beth Hall

Devon Diep comme infirmière mignonne

Herlin Navarro comme femme de ménage de l’hôtel

Lewis D. Wheeler comme médecin urgentiste

Patty O’Neil comme Sharon Baker

