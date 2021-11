Jeremy Clarkson a failli perdre sa jambe dans un accident à la ferme Diddle Squat

SSENSE WORKS Pantalon écourté à carreaux Jeremy O. Harris exclusif à SSENSE - 34

Pantalon droit en sergé de laine à motif à carreaux brun et rouge. Taille mi-haute. Jambe écourtée. Quatre poches. Passants de ceinture à la taille. Plis centraux à l'avant et à l'arrière. Texte rouge brodé à l'arrière de la taille. Sans doublure. Braguette à glissière. Ferrures noires à logo gravé. Fait partie de la collection SSENSE WORKS avec Jeremy O. Harris. Pour sa toute première collaboration, SSENSE WORKS s’associe au dramaturge américain et polymathe Jeremy O. Harris. Inspirée d'écrivain·e·s et d'artistes noir·e·s, comme Zora Neale Hurston, Ethel Waters, le peintre Jacob Lawrence, le photographe Tyler Mitchell, la réalisatrice Janicza Bravo et la photo de Carl Van Vechten ainsi que de la joie qu’illes offrent et du pouvoir qu’illes donnent en héritage, cette collection exprime le style riche et prismatique de Harris tout comme l’intimité que l’on retrouve dans ses mots: des extraits d’une œuvre inédite ornent certaines pièces. Offert en exclusivité chez SSENSE. Couleur du fournisseur: Check print