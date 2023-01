John Krasinski fait l’éloge de sa femme Emily Blunt avant la première de la saison 3 de Jack Ryan

Acteurs Jean Krasinski et Emilie Blunt sont bien connus pour être l’un des couples de célébrités préférés d’Internet. Depuis qu’ils se sont mariés en 2010 avec une cérémonie discrète, Krasinski et Blunt n’ont pas hésité à déclarer publiquement leur affection l’un pour l’autre. Plus récemment, Le bureau la star s’est assise pour discuter avec Parade avant la sortie de la dernière saison de l’émission de Krasinski, Tom Clancy’s Jack Ryan. Sans surprise, Krasinski avait beaucoup de choses positives à dire sur sa femme lors de l’interview exclusive.





« Je ne serais nulle part dans ma vie sans elle », a déclaré l’acteur à Parade. « Au quotidien, mais certainement sur le plan professionnel, en tant que père, elle me pousse à être meilleur chaque jour dans tout ce que je fais. J’attends donc avec impatience le lendemain car je sais que ce sera mieux que le un avant. »

Les remarques sincères de l’acteur surviennent quelques semaines seulement après qu’il a révélé que les enfants du couple avaient du mal à comprendre que Krasinski avait une carrière d’acteur à succès. Le Gars libre l’acteur a d’abord fait cette remarque lors d’une conversation sur Le Late Show avec Stephen Colbert plus tôt ce mois-ci. Bien que Krasinski soit surtout connu pour son travail sur Le bureauil a déclaré que ses filles pensaient que leur père travaillait dans un vrai bureau.





John Krasinski a révélé que les enfants du couple pensaient qu’il travaillait dans un vrai bureau

Krasinski a déclaré: « Je les accompagnais à l’école un jour et ce type est venu et il a dit: » John! Le bureau!' » a déclaré Krasinski, qui jouait le rôle du favori des fans, Jim Halpert, dans l’émission à succès de NBC. Et j’ai dit, ‘Merci.’ Et nous avons continué à marcher. »

La star a ensuite poursuivi en disant que sa fille était très confuse par l’échange, pensant que son père travaillait avec le ventilateur dans un vrai bureau. Lorsque Krasinski a dit à sa fille qu’il ne connaissait pas personnellement le fan, sa fille est devenue convaincue que son père lui « mentait ». Elle dit : ‘Pourquoi tu me mens ? … Il vient de dire qu’il te connaît depuis le bureau ? » », a déclaré l’acteur.

Il a ensuite expliqué que les enfants du couple (qui comprennent que leur maman est célèbre grâce à son rôle principal dans Le retour de Mary Poppins) pense que Blunt l’a épousé par « charité ». Il a dit que mes enfants pensaient qu’elle m’avait épousé par charité, genre : ‘Tu es tellement gentil d’épouser un comptable ! C’est tellement gentil de ta part », a-t-il plaisanté. « Parce qu’ils ne savent pas ce que je fais.

La dernière saison de Tom Clancy’s Jack Ryan créé hier, le 21 décembre, disponible maintenant sur Prime Video.