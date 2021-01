Kendrick Lamar sortira très bientôt de la nouvelle musique

Ça fait un moment depuis Kendirck Lamar n’a pas publié de nouveau matériel musical. Avant votre collaboration avec Studios Marvel pour la bande originale de « Panthère noire« , L’artiste hip hop serait sorti en 2017 »Zut», Son quatrième album studio.

Récemment Coup de poing, président du label Top Dawg Entertainment, aurait fait quelques allusions sur le nouveau matériau de l’artiste, qui pourrait atteindre ses fans très bientôt.

Karen Civil s’étendrait à Coup de poing une invitation à votre podcast « Fille je suppose » via Twitter, en posant une question qui a immédiatement attiré l’attention des abonnés de l’artiste: pourrions-nous jouer cette nouvelle chanson en Kendrick qu’avez-vous joué pour moi? La réponse de Punch serait courte mais énergique: «Oui. Bientôt ».

La mer aurait été programmé pour être l’un des invités spéciaux du festival Roskilde dans Danemark Pour cet été. Au moment de sa confirmation, le festival déclarerait: «Deux albums plus tard et avec du nouveau matériel en route, il est prêt à prendre la scène principale du festival Roskilde avec un concert qui sera l’un des plus grands événements de l’été ».

Au cours du mois d’août de l’année dernière, il aurait été identifié dans la ville de Les anges. Diverses vidéos et photographies sont devenues virales sur Internet dans lesquelles l’artiste a été vu filmé en dehors de la ville, il est donc supposé que cela ferait partie d’un nouveau clip vidéo pour promouvoir son prochain matériau.

Pendant ce temps, l’artiste musical Thundercat Il a également parlé de travailler avec le rappeur sur de nouvelles chansons. « Quand je travaillais avec Kendrick, J’étais excité. Certains de mes moments préférés d’enregistrement étaient avec lui. Je pense que j’ai aussi travaillé un peu sur le nouvel album », commentait l’artiste à Neet Tokyo.