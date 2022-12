La relation entre mercredi et Enid pourrait devenir romantique selon le co-créateur

La possibilité que l’amitié de mercredi et d’Enid devienne plus importante est quelque chose qui ne peut être écarté dans les saisons à venir.

Mercredi a réuni deux des colocataires les moins probables dans son personnage principal sombre et austère et le loup-garou brillant et heureux Enid. Tout en discutant d’une éventuelle deuxième saison, le co-créateur Miles Millar laisse entendre qu’il y a toujours une possibilité qu’il y ait plus dans leur relation à l’avenir, même si cela n’a jamais été l’intention à l’origine.





Les relations personnelles des jeunes membres de La famille Addams n’ont jamais vraiment été abordés, faisant du sujet de l’attraction entre les personnages polaires opposés une ardoise vierge avec laquelle travailler. Le couple a déjà fourni des moments hilarants avec leur respect initial maladroit l’un de l’autre, et il y a certainement une dynamique à explorer. Millar a dit Le journaliste hollywoodien:

« Comme Al [Gough] dit, cette idée de fraternité est la clé du spectacle. Nous n’allons rien négliger, et, évidemment, parfois les personnages se révèlent, ce qui est la chose amusante que nous aimons à la télévision, que c’est un voyage organique. Nous avons une feuille de route, et nous aimerions avoir des itinéraires le long de cette carte qui vous emmènent dans des directions inattendues. Donc, nous sommes ouverts à tout. Nous voulons explorer cette amitié de toutes les manières, mais nous n’allons pas le faire, c’est là que vous êtes parfois mal dirigé par les fans et des choses comme ça, donc c’est juste être vraiment ouvert pour voir comment ces personnages se développent et cette amitié. Comme Al l’a dit, cette amitié est la clé de notre vision de la série. »





Quand mercredi sera-t-il renouvelé pour la saison 2?

Actuellement, les fans attendent toujours des nouvelles d’un renouvellement pour Mercredi, et Netflix prend son temps. Ce n’est pas différent d’autres émissions à succès récentes telles que L’homme de sable, qui semblait être dans les limbes pour toujours avant que la nouvelle saison ne soit finalement donnée le feu vert. Peter Friedlander de Netflix a récemment mis à jour les chances de Mercredi revenant pour plus de saisons, et ses commentaires étaient aussi positifs que possible sans pour autant confirmer un renouvellement.

« Vous savez peut-être ce que je vais dire – mais je n’ai rien à confirmer pour le moment. Je suis optimiste pour mercredi. Nous en resterons là. Bizarrement, parce que c’est différent, mais nous ne sommes que dans deux semaines dans le lancement de mercredi. Nous sommes donc encore vraiment au début de ce phénomène culturel. Et il y a beaucoup à assimiler et à apprendre à son sujet.

Avant sa sortie, comment le public réagirait-il à Mercredi n’était pas clair. Bien qu’il y ait eu d’autres itérations du personnage mises à l’écran, le souvenir de la performance de Christina Ricci dans les années 90 est encore présent dans l’esprit de beaucoup de gens et c’est ce que la série a dû surmonter. Dans l’ensemble, la série a réussi à sortir de l’ombre de ses prédécesseurs et a même obtenu des scores plus élevés de critiques et d’audience sur Rotten Tomatoes. Ayant remporté de nombreuses distinctions au cours de sa course, notamment en battant un certain nombre de records Netflix, le mercredi l’avenir semble beaucoup plus prometteur que les perspectives de son personnage principal, et cela ne peut être qu’une question de semaines avant que la nouvelle d’une nouvelle saison ne soit enfin annoncée.