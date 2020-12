Un stand de nourriture découvert à Pompéi en Italie révèle de nouveaux indices sur les habitudes de grignotage des anciens Romains

Agence France-Presse28 déc.2020 10:10:01 IST

Rome: Un stand de restauration rapide vieux de 2000 ans déterré dans les cendres de Pompéi a donné aux chercheurs de nouveaux indices sur les habitudes de grignotage des anciens Romains.

Le comptoir du snack-bar orné, décoré de motifs polychromes et gelé par des cendres volcaniques, a été partiellement exhumé l’année dernière mais les archéologues ont prolongé les travaux sur le site pour le révéler dans toute sa splendeur.

Pompéi a été enterré dans une mer de lave bouillante lorsque le volcan sur le mont Vésuve voisin est entré en éruption en 79 après JC, tuant entre 2000 et 15000 personnes.

Les archéologues continuent à y faire des découvertes.

Le thermopolium – du grec «thermos» pour chaud et «poleo» à vendre – à ce qui était une intersection animée de Silver Wedding Street et Alley of Balconies, était l’équivalent de l’époque romaine d’un stand de collations de restauration rapide.

L’équipe a trouvé des fragments d’os de canard ainsi que des restes de porcs, de chèvres, de poissons et d’escargots dans des pots en terre cuite. Certains des ingrédients avaient été cuits ensemble comme une paella de l’époque romaine.

Des fèves écrasées, utilisées pour modifier le goût du vin, ont été trouvées au fond d’un pot.

Le comptoir semble avoir été fermé à la hâte et abandonné par ses propriétaires – peut-être au moment où les premiers grondements de l’éruption se faisaient sentir – Massimo Osanna, directeur général du parc archéologique de Pompéi, a déclaré à l’agence de presse Ansa.

Témoin de l’antiquité

Des amphores, un château d’eau et une fontaine ont été retrouvés à côté de restes humains, dont ceux d’un homme soupçonné d’avoir environ 50 ans et découverts près du lit d’un enfant.

«Il est possible que quelqu’un, peut-être l’homme le plus âgé, soit resté et ait péri pendant la première phase de l’éruption», a déclaré Osanna à l’agence de presse Ansa.

Les restes d’une autre personne ont également été retrouvés et pourraient être un voleur opportuniste ou quelqu’un fuyant l’éruption qui a été « surpris par les vapeurs brûlantes comme il avait la main sur le couvercle du pot qu’il venait d’ouvrir », a ajouté Osanna.

Dans la dernière étape de leur travail, les archéologues ont découvert un certain nombre de scènes de nature morte, y compris des représentations d’animaux qui auraient été au menu, notamment des canards colverts et un coq, à servir avec du vin ou des boissons chaudes.

Auparavant, une fresque portant une image d’une nymphe néréide chevauchant un hippocampe et des gladiateurs au combat a été découverte.

«En plus de témoigner de la vie quotidienne à Pompéi, les possibilités d’analyse offertes par ce thermopolium sont exceptionnelles car pour la première fois nous avons fouillé un site dans son intégralité», a déclaré Massimo Osanna, directeur général du parc archéologique de Pompéi.

Le thermopolium était très populaire dans le monde romain. À elle seule, Pompéi en avait environ 80.

Le site massif qui s’étend sur 44 hectares (110 acres) est ce qui reste de l’une des villes les plus riches de l’empire romain. Des couches de cendres ont enterré de nombreux bâtiments et objets dans un état presque intact, y compris des cadavres recroquevillés de victimes.

Pompéi est le deuxième site le plus visité d’Italie après le Colisée de Rome et a attiré l’année dernière environ quatre millions de touristes.

.

