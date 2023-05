Le film qui est venu sur Netflix avec Anthony Hopkins et est une tendance

Netflix

Le protagoniste de ce film a remporté l’Oscar grâce à son travail impeccable. On vous dit de quoi il s’agit.

© IMDbAnthony Hopkins.

Cette semaine est venue Netflix un titre dramatique qui s’est rapidement positionné parmi les plus vus sur la plateforme streaming. Il est actuellement dans le top 10 de la plateforme dans de nombreux pays d’Amérique latine comme l’Argentine, le Mexique et le Chili. Bien qu’il ne soit pas premier, tout indique qu’il continuera à grimper des positions.

On parle de Le pèrele film de Florian Zeller qui star Anthony Hopkins et Olivia Colman. Le film est sorti en 2020 et lui a valu l’Oscar à son protagoniste, qui l’a remporté lors de l’une des pires cérémonies diffusées et à laquelle il n’a même pas assisté pour recevoir le prix.

Le père est l’histoire de Antoine, un très vieil homme dont la maladie d’Alzheimer a commencé à l’affecter sévèrement. Petit à petit nous verrons comment sa maladie progresse et l’affecte lui et son environnement. Le film de Florian Zeller il s’inspire d’une pièce tout aussi réussie.

Le film est un drame très intense qui nous invite à réfléchir sur la vieillesse, l’évolution des maladies dégénératives comme Alzheimer, et la manière dont, en tant que membres de la famille, nous nous lions avec les êtres chers touchés par cette maladie. Elle est racontée très précisément du point de vue de Antoinele vieil homme atteint d’Alzheimer.

+Ce que disent les critiques de ce film

Le père est un drame très intense et émouvant qui captive le public dès le premier instant. L’histoire est émouvante et transmet avec succès la douleur et la confusion ressenties par le personnage principal, magistralement joué par Anthony Hopkins. Le film a été très bien accueilli par la critique, il a un taux d’approbation de 92% en Tomates pourries sur près de 300 votes. Dans IMDbDe son côté, l’approbation est de 8,2/10 avec plus de 166 mille votes parmi les utilisateurs de la plateforme.

