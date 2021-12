Bande dessinée 101 : Ouvrir le multivers dans Spider-Man : No Way Home

Nous ne sommes qu’à quelques jours du MCM, Marvel Cinematic Multiverse, qui recevra sa première présentation majeure du côté cinématographique de Marvel. Il a déjà été exploré, quoique brièvement, dans Loki avant une exploration plus approfondie dans Et qu’est-ce qui se passerait si…?. Se souvenir du Bande dessinée 101 la série est pour le spectateur occasionnel, quelqu’un qui n’a pas grandi en lisant les bandes dessinées, mais plus encore une personne qui aime les histoires incroyables et le charme général de MCM. Un « multivers » peut être un concept effrayant si vous n’êtes qu’un spectateur occasionnel. Ne me lancez même pas sur le Transformateurs multivers (Verre brisé).

Voici un conseil : ne laissez pas ce concept vous déranger. Vous y avez probablement déjà été initié par le passé. As-tu vu Spider-Man : dans le Spider-Verse? Que diriez-vous de l’original X Men ou Homme araignée émissions de dessins animés ? Toujours pas? D’accord, que diriez-vous X-Men: Days of Future Past ou même Retour vers le futur? Tous ces films et émissions ont exploré un multivers à un moment ou à un autre. Alors, qu’est-ce que le Marvel Multiverse exactement ?

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Le multivers est un concept que DC et Marvel utilisent tous les deux. Chaque entreprise utilise une Terre ou un univers principal, comme hôte de la majorité de leurs histoires, laissant d’autres histoires à explorer dans des univers parallèles, des bandes dessinées à un coup ou d’autres concepts pour enrichir la tradition et garder les choses fraîches. À DC, la Terre principale est Earth Prime. Marvel, en revanche, aime utiliser des nombres. La Terre d’origine dans Marvel est la Terre-616. Le MCM actuel vient de recevoir le surnom de Earth-616 après avoir été précédemment reconnu comme Earth-199999. Earth-199999 a essentiellement été remplacé officiellement par 616 le mois dernier.

Alors qu’est-ce qui existe dans le multivers ? Eh bien, si vous pouvez y penser, il existe. L’Âge de l’Apocalypse vous intéresse ? Earth-295 vous soutient. Fan de films d’horreur ? Earth-2149 est la maison des zombies Marvel. Vous voulez voir Scarlet Witch à son meilleur tout en faisant partie des plus grandes histoires Marvel jamais racontées ? Terre-58163 et Maison de M est votre tasse de thé.Vous voulez plonger plus profondément dans Thanos ? Essayez Earth-18138, un monde impensable où Thanos devient The Punisher. La liste se rallonge de plus en plus.

Dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison nous traiterons d’un aspect très cool du multivers : une sortie de groupe de divers univers cinématographiques précédents. Même si nous n’obtenons pas Tobey Maguire ou Andrew Garfield (une pensée triste, mais bon, il y a un univers où cette possibilité existe), nous savons que nous obtenons Green Goblin, Electro, Sandman, Lizard et Doctor Octopus. Si vous en ajoutez un de plus à cette liste, vous avez une desgination très spéciale : The Sinister Six. Cependant, ce n’est pas n’importe quelle version de cette équipe de super méchants. Il s’agit d’un mélange de l’équipe de ces différents univers cinématographiques, ou peut-être d’un Multiversal Six.

Dans mes précédents articles sur le Homme araignée franchise, j’ai clairement indiqué que je m’attendais à ce que cette version de Dr. Strange soit un méchant, ou à tout le moins une sorte d’anti-héros. Je m’attends aussi à ce qu’en fin de compte, le docteur Octopus devienne un bon gars. Je ne suis certainement pas le seul dans ce cas, mais je le présente simplement comme une complication supplémentaire d’un multivers. Dans les bandes dessinées, les Sinister Six provoquent toutes sortes de crises pour le héros titulaire. De l’enlèvement de tante May ou de Mary Jane à même d’avoir soixante-six membres à un moment donné, la faction a connu différentes itérations, mais bien sûr, Spider-Man les fait toujours tomber à la fin.

Je veux ajouter un nouveau train de pensée que je n’ai pas discuté précédemment. Dans la bande-annonce, nous entendons le Dr Strange dire quelque chose selon lequel le sort de tous ces méchants est de mourir en combattant Spider-Man. Si vous n’avez pas vu l’original homme araignée trilogie ou le double trait de Amaizng Spider-Man films, vous devez savoir que c’est un mensonge. Ce mensonge donne plus de crédibilité à l’idée que cette version du Dr Strange pourrait être un méchant. Docteur Octopus, alors qu’il est peut-être en train de mourir hors écran dans Spider-Man 2, n’est pas mort. Nous savons que son histoire ici reprend à partir du moment où il a été vu en train de couler au fond du port après avoir sauvé New York après que sa création de fusion eut extrêmement mal tourné. À tout le moins, il avait finalement pris le contrôle de ses bras robotiques et leur avait reconnu que Peter avait raison, que la catastrophe était à l’horizon. Il n’est cependant pas le seul à avoir survécu: Lizard, Sandman et peut-être même Electro, ont tous survécu à leurs batailles avec Spider-Man.





Peu importe ce qui se passe, le multivers est sur le point de s’ouvrir complètement et quelle meilleure façon d’en profiter que dans une histoire avec l’un des personnages les plus aimés de Marvel. Spider-Man : Pas de chemin à la maison sort en salles jeudi. Ne soyez pas dans l’univers de gâcher le film pour les autres car il est sûr de battre des records au box-office ce week-end et le prochain. Vous avez des devoirs. Regardez simplement Homme araignée 1 et 2, vous pouvez me remercier de ne pas vous avoir obligé à passer le troisième volet et regarder L’incroyable Spider-Man. Classe ajournée.





Spider-Man: No Way Home a été traité comme la fin d’une franchise, taquine Tom Holland Dans une récente interview, Tom Holland parle de son avenir en tant que crawler de mur dans Spider-Man: No Way Home.

Lire la suite





A propos de l’auteur