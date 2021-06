Meurtre de Daniel Halseth : sa fille Sierra Halseth fait une vidéo avec son petit ami après avoir prétendument tué son père

Une adolescente et son petit ami qui ont été accusés du meurtre de son père se sont enregistrés en train de plaisanter sur le meurtre dans une vidéo troublante.

Aaron Guerrero, 18 ans, et Sierra Halseth, 16 ans, sont accusés du meurtre du père de Halseth, Daniel, dont le corps a été découvert par les autorités à Las Vegas le 9 avril.

La vidéo sera utilisée comme preuve contre le couple, accusé d’avoir violemment assassiné et démembré l’aîné Halseth.

Dans la vidéo, Guerro est vu en train de dire: « Bienvenue sur notre chaîne YouTube … Jour 3 après le meurtre de quelqu’un. »

Halseth se vante ensuite du fait qu’ils « ont eu beaucoup de relations sexuelles aujourd’hui », ce à quoi son petit ami répond que c’était « un paiement pour le faire ».

Aaron Guerrero et Sierra Halseth sont accusés du meurtre de Daniel Halseth.

L’admission apparente a été enregistrée quelques jours seulement après que le corps de Daniel Halseth a été retrouvé poignardé à mort et brûlé dans un incendie de maison.

Dans les jours qui ont précédé le meurtre, les jeunes Halseth et Guerrero ont été filmés en vidéo de surveillance en train d’acheter une scie circulaire, de l’eau de Javel, de l’essence à briquet et des gants jetables.

Les adolescents auraient fui les lieux dans la Nissan Altima bleue du père avant d’être arrêtés à Salt Lake City moins d’une semaine plus tard.

Un tapis imbibé de sang a également été trouvé dans le coffre du véhicule de fuite, selon les rapports.

Halseth sera inculpée en tant qu’adulte pour le crime mais ne sera pas passible de la peine de mort, en raison de son âge. Parce que Guerrero a 18 ans, il est possible qu’il soit condamné à mort.

Selon certaines informations, le couple a assassiné le père de Halseth après s’être fait dire qu’ils ne pouvaient plus se voir.

Pourquoi les adolescents tuent leurs parents ?

Le motif inquiétant est apparu dans plusieurs cas très médiatisés de couples d’adolescents assassinant leurs parents.

Les meurtres de la famille Richardson en 2006 ont vu une fille de 12 ans et son petit ami de 23 ans assassiner trois membres de sa famille.

En 2011, Cynthia Alvarez et son petit ami Giovanni Gallardo ont tué ses parents dans un complot de vengeance après avoir reçu l’ordre de rompre. Une partie de la raison pour laquelle Gypsy Rose Blanchard a planifié le meurtre de sa mère en 2015 était de poursuivre une relation interdite avec son petit ami Nicholas Godejohn.

Nous avons parlé au Dr Tarra Bates-Duford, une psychologue spécialisée dans les relations familiales, les traumatismes familiaux et les dysfonctionnements, pour expliquer une partie de la psychologie de ces crimes.

« Les adolescents qui sont interdits de voir un petit-ami/une petite-amie par un ou plusieurs parents percevront cette action comme un acte direct visant à nier ou à interférer avec le bonheur personnel de l’adolescent », nous dit Bates-Duford.

Elle dit que les adolescents qui tuent leurs parents peuvent déclarer avoir des parents émotionnellement indisponibles. Cela amène souvent les adolescents à rechercher des partenaires dysfonctionnels qui les encouragent à enfreindre les règles.

« Les parents qui essaient de maintenir et de restaurer la structure de la vie de l’adolescent sont souvent perçus comme l’ennemi, un obstacle à la liberté et au bonheur de l’adolescent. Voir un parent comme un obstacle conduira par inadvertance un adolescent vers une spirale descendante pour éliminer cet obstacle. »

Les cas d’enfants assassinant leurs parents, ou parricide, sont incroyablement rares, d’où la raison pour laquelle certains des motifs pourraient être hautement sensationnalisés par les médias.

Cela dit, parmi les données disponibles, il existe certaines tendances.

Les fils représentent près de 93 pour cent de tous les cas de parricide. Parmi les femmes coupables, la plupart ont assassiné leur mère, ce qui rend le cas de Halseth extrêmement rare.

Les médias violents peuvent contribuer au parricide.

Bates-Duford dit que les médias que les adolescents consomment peuvent expliquer en partie pourquoi les adolescents deviennent si insensibles au droit à la vie de leurs parents.

« Cela n’est peut-être pas surprenant, mais la télévision, les jeux et les autres médias sont devenus de plus en plus violents au fil du temps », dit-elle. « Être bombardé de messages et de visuels violents peut conduire à la désensibilisation des adolescents. »

Les tropes sur les amants maudits qui sont si souvent imposés aux adolescents peuvent également romancer l’idée d’un amour interdit.

« Beaucoup de films décrivent les adolescents amoureux comme des héros luttant pour le droit d’aimer qui ils veulent par tous les moyens nécessaires », a déclaré Bates-Duford. « Ce message comporte de nombreuses interprétations, en particulier pour les jeunes qui n’ont pas complètement formé ou utilisé la pensée conséquente ni ne comprennent les effets à long terme des actions impulsives. »

