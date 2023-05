Ce que l’on sait de « Queen Charlotte : A Bridgerton Story » – Saison 2

Linnea Couette 4 saisons 280x240 cm HARMONIE garnissage fibre polyester 150+300 = 450g/m2

COUETTE HARMONIE 280x240 CM 4 saisons Vous cherchez une couette double pour vous accompagner toute l'année ? La collection HARMONIE 4 saisons avec son garnissage 100% fibre polyester en 150+300 = 450 g/m2 sera idéale pour affronter toutes les saisons en ajustant les couettes suivants vos besoins l'été, l'hiver et à l'intersaison. La couette 4 saisons HARMONIE se compose d'une couette légère 150g/m2 et d'une couette tempérée 300g/m2 reliables entre elles grâce à des boutons pressions. Une fois les 2 couettes associées, vous obtiendrez une couette bien chaude de 450g/m2. Modulable, elle offre une respirabilité parfaite avec son enveloppe en coton et un garnissage léger en fibre creuse qui laisse passer l'air pour une régulation parfaite de la température. Pour votre santé, protection Sanitized qui est un traitement anti-acariens, antibactérien et antifongique. Couette 4 saisons garnissage 100% fibre polyester , enveloppe 100% coton avec piquage vague et contours finition biais + housse de rangement. La collection HARMONIE est fabriquée en Lituanie. Côté technique : Matière enveloppe : 100% coton traité Sanitized 57 fils/cm2 (30/27) Garnissage : 100% polyester fibre creuse siliconée Grammage : 150+300 = 450 g/m2 Indice de chaleur : 4 saisons Finition : piquage vague et contour biais Dimensions 280x240 cm Poids de l'ensemble ~5790 g Couette vendue à l'unité Fabriqué en Lituanie Les plus du produit : Véritable 3 en 1, produit adapté pour toutes les saisons avec une couette été 150 g/m2 + une couette demi-saison 300 g/m2, une fois reliée = une couette hiver de bien chaude de 450 g/m2. Couette avec une enveloppe naturelle en coton traité Sanitized, traitement qui agit efficacement contre la prolifération des bactéries et moisissures responsables des mauvaises odeurs et lutte efficacement contre les acariens en créant un milieu hostile à leur développement. Finition piquage vague pour un bon maintien du garnissage avec une enveloppe en coton de qualité pour une longévité accrue de la couette. Livré dans une housse de rangement avec fermeture zippée pour stocker votre couette. Collection également disponible en couette de taille 140x200, 200x200, 240x220, 260x240 et 280x240 cm en version été, hiver, mi-saison et 4 saisons. Articles vendus séparément. Conseil d'entretien : Laver à l'eau tiède 40°C dans une machine à chargement frontal d'une capacité de 7 kg minimum en utilisant le tiers de la quantité normale de lessive. Exprimer l'eau doucement. Bien rincer. Exprimer l'eau de nouveau. Sécher à plat ou dans le séchoir à tambour à 80°C. Symboles d'entretien : Cycle normal 40°C Pas de blanchiment Séchage en tambour autorisé, température normale 80°C Ne pas repasser Pas d'entretien professionnel à sec