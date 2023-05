Molly Gordon rejoint le casting de la deuxième saison de The Bear

Molly Gordon est la dernière addition à L’oursLe casting de la saison deux. La nouvelle a éclaté la semaine dernière que Bob Odenkirk apparaîtra également dans la prochaine saison de la populaire série FX. Les détails entourant le personnage de Gordon restent inconnus, mais selon Deadline, elle aura un rôle récurrent important. Les premières prévues de la deuxième saison en juin.





La Béar met en vedette Jeremy Allen White dans le rôle de Carmen « Carmy » Berzatto, un chef lauréat du prix James Beard qui retourne dans son Chicago natal pour reprendre la sandwicherie de sa famille après le suicide de son frère. La sandwicherie en difficulté, nommée Le bœuf original de Chicagoland, est aux antipodes des restaurants haut de gamme auxquels Carmy est habitué. En plus de faire face aux difficultés entourant l’entreprise, il doit faire face à son anxiété et à son chagrin continus. La série acclamée par la critique met également en vedette Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri, Abby Elliott, Lionel Boyce et Liza Colón-Zayas. Pour son interprétation de Carmy, White a remporté le Golden Globe Award du meilleur acteur dans une série télévisée, une comédie musicale ou une comédie.

L’ours a été créé par Christopher Storer. Storer est producteur exécutif aux côtés de Joanna Calo, Hiro Murai et Nate Matteson de Super Frog et Josh Senior. Tyson Bidner sert de producteur. Matty Matheson, qui a partagé des nouvelles du casting de Gordon sur Instagram, coproduit la série.

Gordon a commencé à travailler comme actrice dans son enfance, apparaissant dans Je suis Sam et Nora Ephron Enchanté. Gordon est surtout connue pour son travail sur des films comme Booksmart, vous les gens, la vie de la fête, les bons garçonset Bébé Shivaet séries télévisées Règne animal et Gagner du temps : la montée de la dynastie des Lakers. Elle a récemment co-réalisé, co-écrit et joué dans la comédie musicale Camp de théâtre. Le casting du film comprend également L’ours star de l’évasion Edebiri. Le film a été présenté en première à Sundance avec les éloges de la critique et devrait sortir dans les salles à travers les États-Unis le 14 juillet.





Ce que nous savons de la saison 2 de The Bear

Effets

L’oursLa première saison de Carmy s’est terminée avec la découverte d’une somme d’argent importante fourrée dans des boîtes de tomates à l’intérieur de la cuisine du restaurant, laissant le public se demander pourquoi l’argent était resté là et ce que Carmy ferait ensuite. Lors de la 95e cérémonie des Oscars, les téléspectateurs ont eu droit à un court teaser pour L’oursla deuxième saison à venir. La légende du teaser se lit comme suit : « Ce n’est pas une réouverture, c’est une renaissance », tandis que la vidéo de 30 secondes montre le personnel emballant le contenu du restaurant. Le dernier plan montre un morceau de papier manuscrit annonçant que le restaurant est fermé et remerciant les clients pour leur patronage.

La ligne de connexion officielle de la saison deux se lit comme suit :

« Un monde loin de ce à quoi il est habitué, Carmy doit équilibrer les réalités écrasantes de la propriété d’une petite entreprise, son personnel de cuisine volontaire et récalcitrant et ses relations familiales tendues, tout en luttant contre l’impact du suicide de son frère. »

Alors que la première saison comprenait huit épisodes, la seconde a été portée à 10, donnant au public plus de temps avec Carmy et son équipe. Toute la première saison de L’ours est maintenant disponible en streaming sur Hulu.