Ryan Reynolds a joué à divers jeux vidéo en préparation de Free Guy

Dontodent - Webcam USB 1080P - caméra d'ordinateur réseau - Free-Drive & Plug & Play - caméra PC externe - pour ordinateurs portables ou ordinateurs

Avec l'interface USB 2.0, la caméra PC est plug-and-play, pratique et rapide à utiliser. Le microphone intégré rend le son clair et audible. Il est facile d'installer ce type de caméra. De plus, cette caméra USB prend en charge divers outils de chat et logiciels de visioconférence tels que B.QQ/WeChat/Dingding/Skype/Facebook/Zoom/YouTube/Face Time etc. L'appareil photo sans lecteur prend en charge les algorithmes de traitement d'image tels que la réduction du bruit 3D, la balance des blancs automatique et l'amplification automatique. Les systèmes d'exploitation pris en charge s'appliquent au protocole UVC, tel que B. Pour les systèmes d'exploitation de la série Windows. Cette caméra peut être utilisée via un câble avec un ordinateur portable ou de bureau et convient aux enseignants et aux étudiants dans les classes en ligne, les webcasts et les vidéoconférences. Si vous avez des questions sur ce produit, veuillez nous laisser un message ou nous envoyer un e-mail. Nous avons une équipe