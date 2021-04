Les astronautes prennent de nouvelles dispositions pour dormir sur une station spatiale bondée après l’arrivée de la capsule SpaceX

Les astronautes à bord du Station spatiale internationale (ISS) a dû concevoir des arrangements de sommeil créatifs, car le laboratoire en orbite est un peu encombré en ce moment.

Quatre autres Spaceflyers arrivé à l’ISS ce matin (24 avril) via la mission Crew-2 de SpaceX, portant le nombre total d’astronautes à bord de la station à 11. C’est beaucoup, étant donné que le laboratoire en orbite accueille généralement six personnes à la fois (bien qu’il y ait eu jusqu’à 13 membres d’équipage à bord).

Huit des 11 astronautes sont venus sur les capsules SpaceX Crew Dragon – quatre chacun sur Crew-2 et le Mission d’équipage 1 , qui a été lancé en novembre dernier. Le quatuor Crew-1 devrait revenir sur Terre mercredi 28 avril, le surpeuplement actuel n’est donc que temporaire.

Le segment américain de l’ISS compte quatre lits d’astronautes, mais il y a maintenant neuf personnes dans cette partie de la station. Ainsi, certains astronautes camperont dans le cadre d’arrangements temporaires. Par exemple, Mike Hopkins et Shane Kimbrough de la NASA – respectivement les commandants de Crew-1 et Crew-2 – dormiront dans leurs capsules Crew Dragon.

Cela laisse trois astronautes sans lit, ce qui incite à un ensemble d’arrangements de fortune baptisés CASA – un acronyme pour « Crew Alternate Sleep Accommodation » qui signifie également « maison » en espagnol.

Les astronautes de la Station spatiale internationale préparent des couchages de fortune le 7 avril 2021 pour accueillir la mission Crew-2 de SpaceX, qui a amené quatre nouveaux membres d’équipage au laboratoire en orbite le 24 avril. (Crédit d’image: NASA)

Soichi Noguchi de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA) et ses collègues astronautes de l’équipage 1 Shannon Walker et Victor Glover, tous deux de la NASA, prendront les lits de la CASA. Noguchi dormira dans le gymnase des astronautes, Walker dormira dans le module Columbus et Glover se reposera dans le sas, a déclaré l’officière des affaires publiques de la NASA Marie Lewis lors de la webdiffusion du lancement Crew-2 vendredi 23 avril.

Les occupants actuels de l’ISS sont les astronautes de la NASA Megan McArthur, Mark Vande Hei, Kimbrough, Hopkins, Walker et Glover; Noguchi et Akihiko Hoshide de JAXA; Thomas Pesquet de l’Agence spatiale européenne; et les cosmonautes Oleg Novitskiy et Pyotr Dubrovnik.

