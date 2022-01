L’œuf de dragon Fabergé sur le thème de Game of Thrones se vend 2,2 millions de dollars

L’« objet œuf commémoratif » fait à la main partira en tournée l’année prochaine lorsque la série préquelle de GoT House of the Dragon fera également ses débuts.







Jeu des trônes peut-être fini, mais avec le nouveau spin-off Maison du Dragon venir HBO, la fanfare ne s’est pas arrêtée. Un œuf de dragon de Fabergé vient de se vendre pour la somme massive de 2,2 millions de dollars et est sur le point de partir en tournée lorsque le spectacle fera ses débuts officiels. L’œuf a été révélé lors d’un dévoilement privé le 10 décembre à Beverly Hills en présence d’un lauréat d’un Emmy et d’un BAFTA. Eu la costumière Michele Clapton, qui a travaillé en étroite collaboration avec la créatrice en chef de Fabergé Liisa Tallgren et Warner Bros. Consumer Products pour imaginer la création complexe inspirée du voyage de Daenerys Targaryen. L’« œuf commémoratif objet » a été vendu à un acheteur anonyme en avril peu après son annonce et avant le début des neuf mois de travaux par l’ouvrier Fabergé Paul Jones et son équipe d’artisans, a déclaré la directrice des ventes mondiales Josina von dem Bussche-Kessell. Le journaliste hollywoodien.

Cet œuf ne fera peut-être pas éclore de dragon, mais il fera quand même tourner les têtes. La coquille est moulée à partir de feuilles d’or blanc 18 carats et le motif de l’œuf est dessiné de forme libre et gravé directement sur le matériau. Les écailles en émail étaient fabriquées à partir de verre broyé bleu clair, gris, mauve et violet qui était ensuite transformé en pâte et stratifié, cuit et repoli. Vous pouvez commencer à comprendre pourquoi le prix était si élevé. Autour de la base se trouve une queue de dragon en or blanc 18 carats qui est enroulée autour. La queue du dragon contient des diamants blancs et des pierres de lune ainsi qu’un mécanisme de joints mobiles et de liaisons qui apportent un aspect plus détaillé ainsi qu’un processus de conception « qui prend du temps ».







La pièce s’ouvre pour révéler un autre œuf composé de trois lames en or 18 carats qui représentent chacune Drogon, Rhaegal et Viserion. Les coquilles intérieures de l’œuf intérieur sont finies avec plus de 20 rubis rouges foncés ressemblant à des gouttes de sang entourés de centaines de saphirs roses et de diamants blancs. Le « cœur » de l’œuf est un rubis taille poire qui repose sur une couronne amovible en or blanc, qui peut être retirée et attachée en pendentif à une chaîne de collier cachée dans la pièce. Les détails et la conception de cet œuf ont pris beaucoup de temps à assembler et apportent la sensation GOT à l’œuvre d’art. Le bijoutier et orfèvre russe Peter Carl Fabergé a commencé la tradition des œufs ornés de pierres précieuses en 1885 lorsqu’il a été chargé par le tsar Alexandre III de créer un œuf de Pâques pour sa femme. Il a créé 50 œufs impériaux pour la famille royale jusqu’en 1916.





Jeu des trônes les fans auront la chance de voir l’œuf de dragon en personne lors de sa tournée l’année prochaine. La tournée s’aligne sur Jeu des trônes série préquelle Maison du Dragon, qui sera diffusé en 2022 sur HBO Max. Vous pouvez regarder le teaser ci-dessous pour la nouvelle série. Que pensez-vous de cette pièce unique en son genre ? Ça vaut les 2,2 millions de dollars pour une collection privée ? Continue de suivre FilmWeb pour toutes les dernières nouvelles.





