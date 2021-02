DOTA 2: Netflix annonce la série animée Dota: Dragon’s Blood

Netflix est dédié à la nouvelle série animée Dota: Sang du dragon après une autre adaptation de jeu vidéo Castlevania, Tomb Raider, Splinter Cell et Cyberpunk 2077. La production est basée sur le populaire jeu de stratégie multijoueur en ligne DOTA 2 de Valve à partir de 2013, qui est devenu l’un des jeux d’esport les plus réussis Vapeur fait parti.

Dans la série animée, il y a une réunion avec les personnages familiers Davion et Princesse Mirana. L’accent est mis sur les aventures du chevalier dragon qui chasse les dragons. Il rencontre un puissant Eldwurm et la princesse Mirana, qui est elle-même en mission secrète. Ensemble, ils sont impliqués dans des événements incroyables qui sont plus grands qu’elle n’aurait jamais pu l’imaginer.

Premier trailer de la série animée DOTA

L’annonce de la première adaptation du jeu vidéo du titre populaire « DOTA 2 » par l’auteur et producteur Ashley Edward Miller (« X-Men: First Decision ») est un peu une surprise Série animée en 8 parties déjà à 25 mars sur Netflix au début.

Un appariement est un Aperçu de la bande-annonce est apparu, qui jette un premier regard sur les héros et l’histoire. Un premier vrai trailer est attendu dans les prochaines semaines.

Qu’est-ce que DOTA2? DOTA 2 représente une continuation de Défense des Anciens à « Warcraft 3«Et c’est l’un des jeux multijoueurs les plus joués au monde depuis sa sortie en 2013 sur Steam. Le jeu est également très populaire dans les tournois e-sports. Jusqu’à présent, les joueurs de « DOTA 2 » sont terminés 200 millions de dollars de prix en argent Payé.