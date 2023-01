Le film d’autorité annoncé pour la DCU, James Gunn promet un autre type d’histoire de super-héros

Équipe de super-héros L’Autorité jouera un rôle majeur dans la DCU, avec James Gunn promettant un « genre très différent d’histoire de super-héros ». Révélé aux côtés du reste du chapitre 1 de Gunn et des plans du producteur Peter Safran pour la franchise, L’Autorité suivra la sortie du Superman redémarrer, Superman : Héritageet présentez au public cet ensemble quelque peu obscur de supers.





« C’est donc l’un de mes vrais projets passionnels. J’ai travaillé très dur dessus avec les scénaristes, nous commençons à assembler toute l’histoire. […] C’est un grand film. […] Je ne sais pas combien d’entre vous connaissent les personnages d’autorité de WildStorm. WildStorm était une empreinte de bandes dessinées achetée par DC que j’aime vraiment, nous transférons beaucoup de ces personnages WildStorm dans la DCU.

En plus d’être un projet passionné pour Gunn, L’Autorité sera beaucoup plus complexe que juste les bons contre les méchants, avec le cinéaste et maintenant co-PDG de DC Studios expliquant via des médias sociaux comment L’Autorité se penchera beaucoup plus loin dans les zones grises qui accompagnent le fait d’être un super-héros.

« Ouais, c’est un grand film et je ne sais pas combien d’entre vous connaissent The Authority… The Authority est un genre très différent d’histoire de super-héros. Ils sont fondamentalement de bonne intention, mais ils pensent que le monde est complètement cassé et la seule façon d’y remédier est de prendre les choses en main, que cela signifie tuer des gens, détruire des chefs d’État, changer de gouvernement, tout ce qu’ils veulent faire pour rendre le monde meilleur. Et nous verrons comment ce voyage va pour eux. Mais comme je l’ai dit plus tôt, il y a des personnages moralement gris dont ceux-ci sont.

Safran ajoute : « Ils sont un peu comme Jack Nicholson dans ‘A Few Good Men’. Ils savent que vous les voulez sur le mur, ou du moins ils le croient », Gunn révélant que The Authority « est en cours d’écriture ». Même si nous ne savons pas par qui…





Qui sont les autorités et comment seront-elles prises en compte dans la DCU ?

Créé en 1999 par Warren Ellis et Bryan Hitch, L’Autorité était à l’origine un projet sous la bannière Wildstorm. Suite aux aventures de l’équipe de super-héros, dont certains membres ont été transférés d’Ellis Stormwatch, L’Autorité est finalement devenu une partie de l’univers DC après la fusion du multivers The New 52, ​​le groupe agissant comme une équipe très secrète chargée de s’attaquer à des missions dangereuses tout en restant inconnu de la grande communauté des super-héros.

Des membres notables de L’Autorité inclure Jenny Sparks, « L’esprit du XXe siècle » qui est liée aux sentiments généraux entourant le statut du monde et est la fondatrice et la dirigeante originale du groupe; Apollo, qui est en quelque sorte un archétype de Superman et peut concentrer l’énergie solaire en explosions de laser; et Midnighter, qui possède une force, une vitesse, des réflexes et une résilience surhumains grâce à certaines améliorations issues de la bio-ingénierie. Apollo et Midnighter finissent par se marier, le couple étant souvent considéré comme un parallèle à Batman et Superman.

L’Autorité devrait fournir une approche très différente et probablement beaucoup plus violente de la DCU que celle que nous avons vue jusqu’à présent, et suivra Superman : Héritage, qui doit sortir le 11 juillet 2025.