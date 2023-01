« Detective Conan: Hanzawa the Guilty »: de quoi s’agit-il, combien de chapitres il contient et comment regarder l’anime sur Netflix

« Détective Conan : Hanzawa le Coupable » est l’une des nouveautés de Netflix dès qu’il anime en février 2023 et ici nous vous racontons les détails de sa première, ainsi que son intrigue, le nombre d’épisodes dont il dispose et comment le regarder sur la plateforme de streaming. Pour commencer, il faut préciser que cette série est une adaptation du spin-off « Detective Conan » de Gosho Aoyama.

La création d’Aoyama est l’une des histoires les plus longues de l’histoire du manga. Sa version dessin et papier est éditée depuis janvier 1994 et s’apprête à fêter ses 30 ans en circulation et avec une validité similaire à celle de « Dragon Ball », « Une pièce » Oui « Capitaine Tsubasa ».

En tout, « Detective Conan » a dépassé les 100 tomes dans le manga. Alors que, dans l’anime, les mille épisodes sont déjà passés. Il diffuse depuis 1996 sur le signal Yomiuri TV au Japon. Il s’est également aventuré dans le cinéma, avec 25 films d’animation.

Maintenant, c’est au tour des séries dérivées « Détective Conan : Hanzawa le Coupable »une adaptation du manga qui a été écrit et dessiné par Mayuko Kanbale tout sous l’oeil attentif de Gosho Aoyama, bien sûr. Apprenez ici les détails clés du nouveau programme qui vient au streaming.

Affiche officielle de la série animée (Photo : Studio Cocolo)

DE QUOI PARLE « DÉTECTIVE CONAN : HANZAWA LE COUPABLE » ?

« Détective Conan : Hanzawa le Coupable »le spin-off dérivé de « Detective Conan » pour Netflix, raconte l’histoire de Dark Shadow, un méchant qui vient à Beika pour achever sa vengeance. Le protagoniste s’installe dans une ville avec un haut niveau de criminalité.

« Une mystérieuse ombre noire descend sur la ville de Beika, une ville qui a l’un des taux de criminalité les plus élevés au monde. Son but est de tuer un »certain homme ». Ce personnage clé de Détective Conan est maintenant un homme de premier plan ! Vêtu de leggings et possédant un intellect pur, le nom de cette personne est… Hanzawa le Coupable !dit le synopsis de la fiction.

COMBIEN DE CHAPITRES COMPORTE-T-IL « DETECTIVE CONAN: HANZAWA THE COUPABLE » ?

« Détective Conan : Hanzawa le Coupable » a une première saison avec 12 chapitresselon les informations officielles de Netflix. En Amérique latine, la série animée lancera ses épisodes sur mercredi 1 février 2023 sur la plateforme de streaming.

Un cliché de « Detective Conan : Hanzawa the Guilty » (Photo : Studio Cocolo)

COMMENT VOIR « DETECTIVE CONAN : HANZAWA LE COUPABLE » ?

« Détective Conan : Hanzawa le Coupable » publiera ses 12 chapitres dans Netflix à partir du 1er février sur sa plateforme de streaming. Pour le consulter en ligne, vous pouvez cliquer sur ce lien. N’oubliez pas que vous avez besoin d’un abonnement pour accéder au contenu de l’anime.