Ce sont tous les nouveaux films de DC Studios

Les responsables des studios DC, James Gunn Oui Pierre Safran, ont révélé le début de leur plan décennal pour l’univers DC, qui sera divisé en deux chapitres. Le premier est intitulé »Gods & Monsters », qui commencera par »Superman : Héritage », le nouveau film de héros titulaire écrit par Gunn et qui sortira le 11 juillet 2025.

Les autres films qui ont été annoncés sont »Les braves et les audacieux », un film qui mettra l’accent sur Batman en tant que père d’un fils meurtrier, »Supergirl : le monde de demain »qui suivra l’héroïne titulaire, et »Chose des marais ». L’objectif de DC Studios est de sortir deux films et deux émissions de télévision par an.

De même, Gunn et Safran ont profité de l’occasion pour annoncer les réalisateurs et l’équipe créative qui aideront à développer chacun des projets à venir de DC. Ils sont l’auteur de la bande dessinée Tom Kingle cinéaste Drew GodardL’écrivain Jérémy Slater et le scénariste Christina Hodson.

C’était en décembre 2022 lorsque Gunn a confirmé qu’il écrirait un scénario pour un nouveau film de Superman, révélant que ce ne serait pas une histoire d’origine mais commencerait avec Clark Kent étant déjà Superman et travaillant au Daily Planet. L’acteur Henry Cavill ne reviendra pas pour le rôle, et un acteur plus jeune jouera le rôle du super-héros classique.

Alors que le Batman de Matt Reeves restant dans son propre univers, Gunn introduira un nouveau Dark Knight dans »The Brave and the Bold ». L’histoire sera inspirée de l’histoire de la bande dessinée de 2006 « Batman and Son », qui suit Bruce Wayne apprenant qu’il a engendré un fils, Damian, avec Talia al Ghul, la fille de son ennemi juré, Ra’s al Ghul.

« Ce sera l’introduction de Batman dans l’univers DC », a déclaré Gunn. »De Bruce Wayne et présente également notre Robin préféré, Damian Wayne, qui est un petit fils de pute.

Enfin, » Swamp Thing » sera un prochain film d’horreur, à la suite du personnage titulaire qui est apparu pour la première fois dans la bande dessinée » House of Secrets # 92 ». Le personnage était à l’origine un scientifique idéaliste nommé Alec Holland qui a été tué et renaît sous le nom de Swamp Thing, une créature faite de végétation qui a absorbé les souvenirs, la personnalité et la douleur du scientifique.

Le nouvel univers DC de James Gunn débutera avec la première de » Superman: Legacy » le 11 juillet 2025.