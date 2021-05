Crying Suns se dirige vers Nintendo Switch

Initialement publié le Vapeur et finalement porté sur Mobile, Pleurs de soleils se dirige maintenant vers le Nintendo Changez d’audience. De Humble Games et Alt Shift Studio vient avec cette expérience tactique voyou-lite unique. Les fans joueront le rôle d’un commandant de flotte spatiale qui doit explorer un empire déchu de conception inconnue.

Ce titre est une expérience riche en histoires qui plongera les joueurs plus profondément dans l’inconnu. Quiconque aime la stratégie hexadécimale trouvera le gameplay fascinant, et ceux qui ne le seront pas seront captivés par sa technique de narration. Avec des fonctionnalités rogue-lite mélangées, ce jeu est un ensemble d’exploration inconnue.

Pleurs de soleils met les joueurs dans une situation inhabituelle avec une histoire inspirée par Dune et Fondation. Au fur et à mesure que les joueurs découvrent les vérités sur l’Empire, ils trouveront le jeu étonnamment auto-réfléchissant dans un univers ancien et inconnu.

Explorez un univers généré de manière procédurale avec des combats entre cuirassés et escadrons. Le combat est intrigant et les joueurs devront lutter contre une menace avec un pouvoir et un contrôle massifs. Au fur et à mesure qu’ils apprendront ce qui s’est passé, ils seront entraînés plus profondément dans un conflit avec des forces inconnues.

Le jeu est livré avec plus de 300 événements d’histoire possibles que les fans peuvent explorer. Cela se divise en six chapitres structurés qui rehaussent l’atmosphère sombre de cette expérience de science-fiction unique. Les joueurs doivent survivre, et eux seuls peuvent déterminer ce qui est arrivé à l’empire déchu.

Dans l’histoire, les joueurs entrent dans un monde où l’empire galactique a été brisé en morceaux. Les OMNI sont un atout pour l’humanité qui étaient autrefois des serviteurs de l’humanité. Après s’être mystérieusement arrêtée, l’humanité doit survivre seule pour tenter d’éviter l’extinction.

Incarnez un clone de l’amiral Ellys Idaho et affrontez une menace galactique. En tant que l’un des meilleurs amiraux impériaux à avoir jamais brisé les étoiles, vous avez pour mission de sauver toute l’humanité et de réactiver les OMNI.

L’histoire est percutante, l’action glorieusement pixelisée et son impact global est lourd. C’est un bon titre pour tous ceux qui aiment une expérience de science-fiction profonde mélangée à un soupçon d’inconnues chaotiques.

En ce qui concerne les joueurs, toute personne capable de comprendre les efforts tactiques de ce jeu l’appréciera beaucoup. Il semble cibler les adolescents et les plus âgés, mais un public plus jeune peut trouver agréable de regarder la galaxie s’écraser et brûler.

Le jeu se dirige vers Nintendo Switch mais est déjà disponible sur les appareils PC, Mac, iOS et Android à des prix variables.