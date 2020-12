Florence Pugh joue dans le nouveau film d’Universal The Maid

Images universelles a annoncé son nouveau film dramatique sur le meurtre, The Maid. En outre, il a confirmé à jeune star hollywoodienne et nouvelle figure de Marvel Florence Pugh en tant qu’actrice principale de la tranche.

The Maid s’inspirera du roman du même nom, non encore publié, de l’auteure canadienne Nita Prose. En plus de jouer, Pugh sera producteur exécutif aux côtés de Prose, Josh McLaughlin et Chris Goldberg.

Florence Pugh est une actrice britannique principalement connue pour des films tels que Midsomar, la chute et les petites femmes, pour lequel il a reçu sa première nomination aux Oscars. Il travaille actuellement sur le film Marvel Black Widow et la série originale Disney Plus sur Hawkeye.

Florence Pugh à Midsomar – Source: IMDb



Florence Pugh jouera Molly, une femme de ménage qui laisse chaque pièce soignée et détaillée. Cependant, elle connaît les sombres secrets de chaque invité et jouera un rôle essentiel lors d’un meurtre mystérieux.

Dans le même temps, Nita Prose a conclu un accord avec Universal Pictures pour la production d’autres films et séries télévisées. Certaines d’entre elles sont une adaptation télévisée du podcast à succès Bagman, réalisé par Ben Stiler; un film avec Lulu Wang; et un film centré sur la vie de la comédienne Carol Burnett.

Quand est la première de The Maid avec Florence Pugh?

Universal Pictures n’a pas encore révélé de date de sortie possible, mais le tournage devrait commencer début 2021 pour une sortie 2022.