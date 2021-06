Joel Kinnaman a vu The Suicide Squad et le déclare meilleur film de James Gunn à ce jour

Beaucoup d’espoirs reposent sur le prochain film DCEU La brigade suicide. Bien que le film soit techniquement une suite à celui de 2016 Escouade Suicide, le cinéaste James Gunn a eu carte blanche pour emmener le nouveau film dans la direction qui lui plait. Gunn est bien sûr connu pour ses talents de réalisateur, notamment pour le gardiens de la Galaxie cinéma. Dans une interview pour Variety, Joel Kinnaman, qui reprendra son rôle de Rick Flagg dans La brigade suicide, a révélé qu’il avait déjà vu le film, et c’est le meilleur travail de Gunn à ce jour.

« Nous l’avons vu il y a quelques jours. C’est dingue. C’est de loin le meilleur film de James Gunn… Il l’amène à un autre niveau. C’est un film insensé. En même temps, c’était vraiment le film que je pensais allait être parce que la vision était si claire dès le début. Pendant que nous tournions, c’était si clair ce que nous faisions. C’est tellement divertissant. Je suis bien sûr désespérément partial, mais j’ai trouvé que c’était l’un des les films les plus divertissants que j’ai jamais vus. De A à Z, c’est tellement bien rythmé, il y a tellement de dynamisme et de timing comique. C’est drôle tout le long du chemin, sans effort. «

L’une des plus grandes plaintes en ce qui concerne 2016 Escouade Suicide était l’empreinte claire laissée par l’ingérence de l’exécutif dans l’ADN du film. Cela a abouti à une narration désordonnée et enchevêtrée qui a maladroitement essayé d’équilibrer l’humour de la potence avec un drame sérieux, et n’a pas pu réussir non plus. Selon Joel Kinnaman, la vision unificatrice de Gunn en tant que cinéaste a permis La brigade suicide se sentir comme une histoire complète et cohérente malgré ses éléments apparemment disparates et bizarres.

« Ensuite, je pense que ce qui m’a vraiment surpris, c’est que j’ai été frappé, c’est à quel point ça coulait bien, mais aussi comment il a pu créer ces petites bulles, ces petits moments de profondeur émotionnelle et de poésie visuelle et émotionnelle. le genre, et c’est devenu quelque chose de plus grand. Et puis c’est aussi très idiot, et ridicule à bien des égards et super violent. Juste gore presque parfois. Et il y a des moments choquants, mais ils sont très comiques. À la fin du film, c’est tout à fait normal de voir ce requin géant se tenir debout en train de ronger la tête d’une personne, et certaines personnes ayant juste une conversation à côté… Quand vous êtes à une heure et 50 minutes de « Suicide Squad », ça va se sentir complètement normal. C’est tellement irrévérencieux.

Ecrit et réalisé par James Gunn, La brigade suicide étoiles Viola Davis comme Amanda Waller, Joel Kinnaman comme Rick Flag, Michael Rooker comme Savant, Flula Borg comme Javelin, David Dastmalchian comme Polka-Dot Man, Margot Robbie comme Harley Quinn, Daniela Melchior comme Ratcatcher 2, Idris Elba comme Bloodsport, Mayling NG comme Mongal, Peter Capaldi comme The Thinker, Alice Braga comme Solsoria, Sylvester Stallone comme King Shark, Pete Davidson comme Blackguard, Nathan Fillion comme TDK, Sean Gunn comme Weasel, Jai Courtney comme Captain Boomerang, John Cena comme Peacemaker et Steve Agee, Taika Waititi et Storm Reid. Cette nouvelle est née chez Variety.

Sujets : Suicide Squad 2, Suicide Squad