Le fiancé de Gabourey Sidibe: qui est Brandon Frankel?

Gabourey Sidibe et son petit ami Brandon Frankel ont fait la une des journaux lorsqu’ils se sont précipités l’un sur l’autre sur Instagram pour célébrer ensemble la sonnerie de 2020, et maintenant, presque un an plus tard, les deux tourtereaux sont fiancés!

Sidibe s’est rendue sur Instagram le 23 novembre pour révéler que son petit ami lui avait proposé et lui a montré à 1,8 million d’abonnés son énorme bague en diamant.

«C’est bizarre que les gens pensent que nous sommes déjà mariés, mais je suppose que nos cœurs et nos intentions l’un pour l’autre sont aussi clairs à voir», a-t-elle sous-titré le post Instagram.

“Ma meilleure amie a proposé et maintenant je peux le tenir pour toujours. L’homme le plus drôle que j’aie jamais rencontré. L’humain le plus doux qui soit”, at-elle ajouté.

Qui est le fiancé de Gabourey Sidibe, Brandon Frankel?

Voici tout ce que nous savons sur l’homme qui semble avoir volé ça Empire cœur de star.

Le buzz autour de Sidibe et Frankel a commencé quand il a pris le gramme pour réfléchir à 2019, et il semble que sa petite amie en ait été une grande partie, selon sa légende.

«Vous êtes une boule de soleil, si généreuse et donne de votre temps et de votre amour – et votre enthousiasme et votre passion pour la vie et les personnes / choses que vous aimez illumine vraiment mon cœur», a-t-il écrit.

«Vous m’avez tellement appris sur la vie, moi-même et le monde qui est vraiment inestimable. Vous me faites me pousser à être un meilleur moi, même si vous ne réalisez probablement même pas que vous l’êtes », a-t-il poursuivi.

“Je t’aime de plus en plus chaque jour – ce qui semble impossible, mais m’étonne continuellement”, a-t-il ajouté.

Sidibe a répondu dans les commentaires en écrivant: «Tu es ma chanson d’amour préférée. Vous êtes la cerise sur le gâteau de cette dernière décennie et le fondement de la prochaine.

Quelqu’un peut-il passer les tissus, s’il vous plaît?

De retour en 2017, Panneau d’affichage l’a nommé l’un de leurs principaux acteurs de la marque.

«Frankel a accumulé des kilomètres de fidélisation à la recherche d’opportunités de marque pour ses clients, se rendant à Mumbai avec le major Lazer pour les cérémonies d’ouverture de la finale de cricket de la Premier League indienne et dans un centre commercial à Moscou avec Yung Lean pour une campagne Calvin Klein, »Dit le magazine.

Il est fan de chats, Mickey Mouse, et s’entraîne dans la salle de sport.

On dirait que Frankel prend son rôle de parent de compagnie très au sérieux, car en octobre 2019, il en a profité pour partager un hommage à son chat sur Instagram, l’appelant sa «fille».

«Bonne journée nationale des chats à ma fille qui a traversé la dernière décennie avec moi à travers de nombreux mouvements et beaucoup de vie, ainsi qu’à mon beau-fils que je ne pourrais pas être plus heureux d’avoir dans ma vie. Je vous aime tous les deux », a-t-il écrit, partageant des photos de ses amis à fourrure.

Il semble également que Frankel passe beaucoup de temps dans la salle de sport et a récemment fait un voyage à Disney World. C’est un gars occupé!

Sidibe semble préférer garder leur relation sur le downlow.

En fait, bien qu’elle soit disposée à commenter les photos Instagram de Frankel sur son propre compte, Sidibe n’a pas été trop ouverte sur leur relation.

Elle choisit de s’en tenir principalement aux publications sur sa carrière, son parcours de remise en forme et ses propres animaux de compagnie, bien que Sidibe partage des photos de ses chats avec Frankel, il semble qu’ils aient emménagé ensemble avant la quarantaine.

Frankel partage fréquemment des photos avec Sidibe en ligne.

Là où Sidibe est privé, il semble que Frankel ne le soit certainement pas en ce qui concerne leur relation. Elle fait de fréquentes apparitions sur son Instagram, et dans un post de juin de l’année dernière, il l’a appelée «l’une de mes humains préférés au monde».

Il ne semble pas qu’ils essaient du tout de garder les choses entre eux secrets; peut-être que Sidibe veut juste maintenir autant d’intimité qu’elle le peut tout en vivant aux yeux du public.

Ils sortent ensemble depuis au moins mai 2019.

Jusqu’à présent, Sidibe et Frankel n’ont pas partagé publiquement trop de détails sur leur relation, mais il semble qu’ils soient ensemble depuis au moins mai dernier.

Du moins, c’est à ce moment que Sidibe est apparu pour la première fois sur Instagram de Frankel, et il semble qu’ils soient inséparables depuis.

Ils ont clôturé 2019 ensemble, et il semble que Sidibe et Frankel aient déjà beaucoup à espérer pour passer 2020 ensemble.

Le 23 novembre, le couple a annoncé qu’ils étaient fiancés!

Sidibe et Frankel ont partagé la nouvelle passionnante sur leurs comptes Instagram respectifs le 23 novembre, avec une douce légende sur l’occasion mémorable.

“J’ai demandé à ma meilleure amie de m’épouser, et elle a dit” OUI “! Je suis tellement excitée de passer le reste de ma vie avec la femme la plus incroyable, hilarante, belle et inspirante que j’ai jamais connue”, a écrit Frankel. “Je ne pourrais pas imaginer une vie sans toi.”

Félicitations à l’heureux couple!

Nicole Pomarico est une écrivaine de divertissement et de style de vie dont le travail a été publié dans Cosmo, Us Weekly, Refinery29, etc.