Une rupture pourrait être dans les cartes pour Shaun et Lea

Le bon docteur La saison 4, épisode 4, apporte un nouveau développement dans la relation de Shaun et Lea. Les choses progressent, mais on dirait qu’il y a des problèmes au paradis.

Est-ce que Lea aime vraiment Shaun?

Freddie Highmore et Paige Spara | ABC / Jeff Weddell

Pendant Le bon docteur Saison 4, épisode 3, intitulé «Newbies», Lea devient bouleversée après que Shaun l’ait insultée involontairement. Lors d’une conversation avec un groupe de résidents de première année, il dit que son corps est parfait mais qu’il n’aime pas sa voix «adénoïdale» lorsqu’elle parle au téléphone.

«Je ne suis même pas dérangé par votre voix adénoïdale», dit Shaun. «Sauf quand tu parles à ta mère au téléphone. Mais je viens de mettre des écouteurs.

Lea ne savait pas comment répondre, alors elle dit aux résidents qu’au moins ils auront un patron qui sera «totalement honnête» avec eux. Elle essaie de ne pas montrer ce qu’elle ressent, mais il est évident qu’elle est blessée, embarrassée et en colère. C’était déjà assez grave que Shaun ait insulté Lea, mais le fait qu’il le dise devant d’autres personnes a aggravé les choses. Shaun s’excuse plus tard et dit qu’il aime Lea. Elle répond: “Merci pour votre totale honnêteté.”

Qu’est-ce qui se passe avec Lea?

A la fin de la saison 3, Lea dit à Shaun combien elle l’aime et qu’elle était «stupide» de ne pas l’avoir vu. Elle était très émue et a pratiquement supplié Shaun de sortir avec elle. Avance rapide vers la saison 4, et Lea semble être une personne différente. Ses sentiments semblent s’être un peu calmés.

Qu’est-il arrivé? Est-ce que Lea a des doutes sur la datation avec Shaun? Elle avait déjà de grandes réserves à son sujet et il semble que ces sentiments reviennent lentement. Shaun pourrait faire face à un chagrin majeur sur la route.

Lea a accepté d’emménager avec Shaun

Lea a dit qu’elle emménagerait avec Shaun, mais nous ne pensons pas que ce sera un arrangement permanent. Ils sont toujours dans la phase de lune de miel de leur relation. C’est une question de temps avant qu’ils ne se disputent et se séparent. Nous avons vu à quoi ressemblaient leurs combats quand ils n’étaient que des amis, alors leur premier argument sérieux en tant que couple sera probablement épique.

Lea a dit à Shaun qu’elle emménageait principalement avec lui parce que c’était «inévitable». Sa principale raison n’est pas qu’elle est amoureuse et qu’elle veut passer plus de temps avec Shaun. Elle pensait juste que cela arriverait de toute façon, alors elle a accepté d’emménager. Elle a également dit qu’elle n’était pas sûre qu’ils aient suffisamment de confiance et d’engagement. Alors pourquoi emménage-t-elle vraiment? Quelque chose ne semble pas juste à ce sujet.

