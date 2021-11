« Narcos : Mexico », aura-t-il la saison 4 sur Netflix ?

La troisième saison de « Narcos : Mexique« Des premières uniquement le vendredi 5 novembre 2021, mais les fans de la série créée et produite par Carlo Bernard et Doug Miro et les utilisateurs de la populaire plateforme de streaming demandent déjà une quatrième saison.

Dans les dix premiers épisodes de la narcosérie, l’histoire vraie de la naissance du cartel de Guadalajara et comment un jeune agent de la DEA a tenté d’empêcher sa progression est racontée. Dans le second volet, Félix peine à garder le contrôle du trafic de cocaïne, mais la soif de vengeance de la DEA et les rivalités au sein de son organisation mettent ses ambitions en péril.

Alors que, dans la troisième saison, après l’arrestation de Miguel Ángel Félix Gallardo, les cartels nouvellement indépendants luttent pour survivre aux bouleversements politiques et à l’escalade de la violence, une nouvelle génération de barons de la drogue mexicains émerge. Alors, y aura-t-il un quatrième volet de « Narcos : Mexique« ?

« NARCOS MÉXICO », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Bien que la troisième saison ait été annoncée comme la dernière du drame policier, en février 2020, l’ex-showrunner Eric Newman a déclaré au Hollywood Reporter qu' »ils continueraient aussi longtemps qu’ils nous le permettraient et aussi longtemps que durerait la guerre contre la drogue, qui, comme vous le savez, n’a pas de fin en vue ».

« Malheureusement, la guerre contre la drogue va se poursuivre encore longtemps, sans aucun signe d’arrêt, donc le matériel ne manque pas », a ajouté le producteur de l’époque.

Cependant, Eric Newman a quitté la troisième saison de « Narcos Mexique« Entre les mains de Carlo Bernard pour se concentrer sur un autre projet de Netflix. Il s’agit de « Griselda», une série limitée de six épisodes mettant en vedette Sofia Vergara.

Selon le synopsis officiel, la nouvelle série « raconte la vraie vie de la femme d’affaires colombienne intelligente et ambitieuse, Griselda Blanco, qui a créé l’un des cartels les plus rentables de l’histoire. Mère dévouée, le mélange mortel de charme et de sauvagerie sans méfiance de Blanco l’a aidée à naviguer de manière experte entre la famille et les affaires, ce qui l’a amenée à devenir largement connue sous le nom de « Black Widow ».

Eric Newman a précisé qu’il s’agit d’une série indépendante et sans lien avec la franchise de « Narcos”. « Griselda Blanco est depuis longtemps un projet passionnant pour Sofía et nous sommes reconnaissants qu’elle et ses partenaires de LatinWe nous aient choisis pour l’aider à raconter cette histoire. Sofia est un talent brillant et sa passion combinée à une histoire fantastique de Doug et Ingrid, et à l’incroyable Andrés Baiz à la barre, signifie que nous avons une série très excitante à partager avec le public », a expliqué le showrunner dans un communiqué.