Tinashe partage son EP de vacances surprise “Comfort & Joy”

Nous sommes au cœur de la saison des Fêtes, alors préparez-vous pour tous les albums sur le thème de Noël pour toute la famille. JoJo était en avance sur le jeu quand elle l’a libérée Bébé de décembre Projet R&B fin octobre, et alors que Mariah Carey est considérée comme la reine de la saison de la canne à sucre, Tinashe s’ajoute à la liste des artistes qui ont des albums de vacances.

La princesse de la pop a révélé son EP surprise mardi 24 novembre et a déclaré qu’elle avait décidé de travailler sur quelque chose de joyeux car nous avons tous vécu une année assez éprouvante. “SURPRISE! J’ai fait un petit EP mignon de Noël parce que j’avais l’impression que nous pourrions tous utiliser un peu de confort et de joie cette année”, a écrit Tinashe sur Instagram. Sur le projet à sept pistes, vous trouverez certains des chants de Noël préférés et les plus reconnus au monde. Donnez-lui un tour et entrez dans l’esprit de la saison.

Tracklist

1. Confort et joie (introduction)

2. Dieu reste, joyeux messieurs

3. Les anges que nous avons entendus en haut

4. Noël dernier

5. La chanson de Noël

6. Ô nuit sainte

7. Passez un joyeux petit Noël