Nicolas Cage combat une malédiction maléfique dans un premier regard sur le thriller d’action Prisonniers du Ghostland

La merveille hollywoodienne Nicolas Cage semble se pencher de plus en plus dans le personnage décalé qu’il s’est créé au fil des ans, avec notre premier aperçu du prochain thriller post-apocalyptique Prisonniers du Ghostland confirmant une fois de plus les talents uniques de l’acteur. L’acteur a mis son nom sur des projets vraiment incroyables ces derniers temps, et Prisonniers du Ghostland ressemble certainement à l’un d’entre eux. Si vous avez le moindre doute à ce sujet, relisez simplement le titre du film.

Premières images promotionnelles pour

PRISONERS OF THE GHOSTLAND libérés. Les débuts en anglais de Sono sont de jouer avec Nicolas Cage et de sortir dans le futur. pic.twitter.com/NWX9M6Nbs7 – Un film Sion Sono (@aSionSonoFilm) 12 décembre 2020

Avec Sofia Boutella, Bill Moseley, Ed Skrein, Young Dais et Tak Sakaguchi aux côtés de Cage, Prisonniers du Ghostland est réalisé par Sion Sono et suit Cage en tant que héros criminel notoire, qui est envoyé pour sauver une femme enlevée qui a disparu dans un univers surnaturel sombre. Là, ils doivent briser la malédiction maléfique qui les lie et échapper aux mystérieux revenants qui gouvernent le Ghostland, un vortex de beauté et de violence entre l’Est et l’Ouest. Eh bien, le potentiel incroyable du film est confirmé.

Nicolas Cage a déjà fait l’éloge du scénario en disant qu’il est « différent de tout ce que j’ai jamais lu auparavant. C’est peut-être le film le plus fou que j’ai jamais réalisé, et cela en dit long. Il est là-bas. Je porte une combinaison moulante en cuir noir avec des grenades attachées à différentes parties du corps, et si je ne sauve pas la fille du gouverneur de cette ligne étatique où ils sont tous des fantômes et la ramène, ils vont me faire exploser. C’est juste fou. C’est loin. » Alors que les nouvelles images renoncent à nous donner un aperçu de la combinaison qui passionne Cage, l’acteur décrivant le film comme la chose la plus «folle» qu’il ait jamais faite devrait être plus que suffisant pour se réjouir, compte tenu de son catalogue arrière.

Comme prévu, Prisonniers du Ghostland est juste l’un des nombreux projets extrêmement intrigants à l’horizon séduisant de Nic Cage. Le tournage a commencé récemment sur ce qui sera sûrement l’opus magnum de l’acteur, Le poids insupportable du talent massif, qui suit « un Nicolas Cage fictif et insatisfait sur le plan créatif qui, face à la ruine financière, accepte une offre d’un million de dollars pour assister à l’anniversaire d’un superfan, joué par Pascal. Quand les choses prennent une tournure extrêmement dangereuse, Cage est obligé de vivre à sa propre légende, canalisant ses personnages à l’écran les plus emblématiques et les plus aimés afin de se sauver lui-même et ses proches. «

L’acteur affrontera également un gang de personnages animatroniques psychotiques dans Willy’s Wonderland, qui trouve Cage comme un vagabond tranquille qui se retrouve coincé dans la ville reculée de Hayesville, Nevada. En acceptant de travailler comme concierge de nuit à Willy’s Wonderland, un centre de divertissement familial autrefois couronné de succès, ses tâches deviennent soudainement un combat de survie total lorsque les huit personnages animatroniques du pays des merveilles prennent vie et tentent de le tuer.

Si cela ne suffisait pas pour le passionné de Cage, il doit également représenter Roi tigre personnalité Joe Exotic et jouera dans Porc en tant que chasseur de truffes qui vit seul dans la nature sauvage de l’Oregon, qui doit retourner à son passé à Portland à la recherche de son cochon de recherche bien-aimé après son enlèvement. Ne vous y trompez pas, 2021 sera l’année de Cage.

Prisonniers du Ghostland aura sa première mondiale au Festival du film de Sundance 2021 le 31 janvier 2021. Cela nous vient de Utilisateur Twitter @aSionSonoFilm.

