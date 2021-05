Lily James et Sebastian Stan sont Pam et Tommy dans le premier regard sur la série Hulu Sex Tape

Seth Rogen, star et producteur exécutif de Pam & Tommy, a publié quelques premières images de la prochaine série Hulu. Dans la série, Rogen joue Rand, la personne qui a volé la célèbre sex tape réalisée par le couple dans les années 1990. Lily James et Sebastian Stan jouent également respectivement le rôle de Pamela Anderson et Tommy Lee. Vendredi, Rogen a tweeté des images des trois personnages et vous pouvez regarder les photos ci-dessous.

Mes co-stars, Sebastian et Lily, sont beaucoup plus cool que moi. #PamandTommypic.twitter.com/r8YWh1eBuJ – Seth Rogen (@Sethrogen) 7 mai 2021

«Mes co-stars, Sebastian et Lily, sont beaucoup plus cool que moi», dit Rogen dans le tweet. Sur Instagram, Stan a posté une autre image de lui-même en tant que Tommy Lee, retournant la caméra de l’oiseau alors qu’il était assis sur le capot d’une voiture. Dans la légende, Stan cite le rockeur en disant: « Nous n’arrêtons pas de jouer parce que nous vieillissons, nous vieillissons parce que nous arrêtons de jouer. »

Sur le compte Instagram de James, l’actrice inclut la photo d’elle-même en tant qu’Anderson. Citant de la même manière Pamela, James écrit: « C’est super d’être blonde. Avec de faibles attentes, il est très facile de surprendre les gens. »

La série Hulu est décrite comme une interprétation comique de l’histoire vraie derrière la sortie de la sex tape de Pam et Tommy. Composée de huit épisodes, la série suivra la relation entre le Baywatch star et le batteur de Motley Crue, qui se sont mariés moins d’une semaine après leur rencontre en 1995. Une bande intime filmée pendant leur lune de miel a été volée et divulguée en ligne, et après que le couple a poursuivi le distributeur, un règlement a été conclu qui a permis à la bande de devenir accessible au public.

Nick Offerman (Parcs et loisirs) comme Oncle Miltie; Taylor Schilling (Orange est le nouveau noir) en tant qu’épouse de Rand Erica Gauthier; le comédien Andrew Dice Clay dans le rôle de Butchie; Pepi Sonuga (Ash contre Evil Dead) comme Melanie; Mozhan Marno (Château de cartes) comme Gail Chwatsky; et Spenser Granese dans le rôle de Steve Fasanella.

Lily James a joué le rôle principal dans l’action en direct de Disney Cendrillon remake et co-vedette avec Ansel Elgort dans le hit 2017 Chauffeur bébé. Elle est également connue pour ses rôles de Lady Rose MacClare dans Downton Abbey et Natasha Rostova dans Guerre et paix. Plus récemment, elle est apparue dans le drame britannique La fouille avec Carey Mulligan et Ralph Fiennes, qui était en lice pour le meilleur film britannique aux British Academy Film Awards.

Pendant ce temps, Sebastian Stan est très connu pour jouer à Bucky Barnes dans l’univers cinématographique Marvel. Il apparaît fréquemment dans les films Marvel depuis des années et a récemment repris le rôle de la série Disney + Le faucon et le soldat de l’hiver. Stan est également apparu dans des films comme Le Martien et Moi, Tonya ainsi que des rôles dans les émissions de télévision Une fille bavarde, Il était une fois, et Animaux politiques.

Les vrais Anderson et Lee ne sont impliqués à aucun titre dans la série. Écrit par Rob Siegel et DV DeVincentis, Pam et Tommy sera réalisé par Craig Gillespie (Cruella). Le dirigeant de Rogen produit avec Evan Goldberg pour Point Grey. Annapurna Television sert de studio. Hulu n’a pas encore fixé de date de sortie pour Pam et Tommy. Les premières images de Pam et Tommy nous viennent de Seth Rogen sur Twitter.

Sujets: Hulu, Streaming