"Detroit: Devenez humain": Les androïdes atterriront-ils également sur PC et Xbox One?

« Detroit: Become Human » est initialement sorti exclusivement sur PS4 – typique des films interactifs du studio français Quantic Dream. Mais: ça ne s’est pas arrêté là. Si vous pouvez également jouer au jeu sur PC et Xbox est indiqué ici. Nous révélerons également quelques alternatives intéressantes.

Les propriétaires de PlayStation jouent à « Detroit: Become Human » sur leur console depuis sa sortie en mai 2018. Les joueurs PC ont également pu se lancer dans l’aventure un an et demi plus tard: le 12 décembre 2019, il est également sorti pour les ordinateurs Windows et est disponible via Steam et l’Epic Games Store. Cependant, il y a de mauvaises nouvelles pour les fans de Xbox: jusqu’à présent, aucune sortie sur la console Microsoft n’est prévue. Il est peu probable que cela se produise maintenant, plusieurs années après la sortie.

Jeux Quantic Dream: exclusivité PS4 – pour l’instant

La publication de jeux d’abord sur PlayStation puis sur PC a une certaine tradition chez Quantic Dream: les deux précédents jeux « Heavy Rain » de 2010 et « Beyond: Two Souls » de 2013 étaient déjà des titres exclusifs à PlayStation. plus tard également fonctionné sur Windows. Seul « Fahrenheit » de 2005 a été mis sur le marché par les développeurs français pour PC, Xbox et de nombreuses autres plates-formes.

« Beyond: Two Souls » est sorti en 2013 pour la PS3 et plus tard aussi pour la PS4. Il est arrivé sur le PC en 2019. A lire : Jeffrey Dean Morgan veut un spin-off autour de Negan

Les propriétaires de Xbox One devraient dire adieu à l’idée de vivre l’histoire de « Detroit: Become Human » sans une PS4 ou un PC emprunté. Mais: il existe des alternatives.

Alternatives sur PC et Xbox: jeux similaires d’autres développeurs

Quantic Dream est peut-être connu pour ses aventures narratives, mais d’autres développeurs se sont aventurés dans des histoires aussi profondes. Voici quelques jeux pour PC et Xbox One ou Xbox Series X / S qui pourraient vous plaire si vous appréciez une bonne narration et des décisions avec un poids moral, mais que vous pouvez vous passer d’une action rapide.

De « Alan Wake » à « Telltale’s The Walking Dead »: il existe de nombreux jeux avec des histoires captivantes – également pour PC et Xbox!