Le créateur des Boys confirme que la série aura une cinquième saison

Le showrunner de »Les garçons », Eric Kripke, vient de confirmer que la saison 4 ne sera pas la dernière, et que la série se poursuivra avec une cinquième saison. Via Twitter, Kripke a fait le point sur la quatrième saison de l’émission. Amazon Prime Vidéoqui a commencé ses enregistrements en août 2022.

Plus tôt en février, Kripke a révélé le titre du dernier épisode de la quatrième saison de « The Boys », indiquant que la production de cet épisode avait commencé. De même, il en a profité pour s’assurer qu’il y aurait plus de saisons, en disant « Je suis là pour préparer et diriger la finale de la saison 4. Non, pas la finale de la série, il y en aura plus! »

Parce que vous demandez! Nous tournons depuis fin août. Je suis ici pour préparer et diriger la finale de la saison 4. Non, pas la finale de la série, il y en aura plus ! Plus important encore, S4 premières … à un moment donné dans le futur dans notre réalité perceptible. @PrimeVideo @SPTV https://t.co/UgNBPZKlCT —Eric Kripke (@therealKripke)

Pour le moment, la cinquième saison de »The Boys » n’a pas été officiellement annoncée, mais la publication de Kripke pourrait laisser entendre que la série pourrait recevoir un renouvellement anticipé, similaire à ce qui s’est passé avec la saison 4, qui a été annoncée tout comme la troisième. saison créée en juin 2022.

La date de la première de la saison 4 est encore inconnue, Kripke lui-même plaisantant à propos de sa sortie en disant : « Le plus important est que la saison 4 soit diffusée… dans le futur dans notre réalité perceptible. »

Cependant, avant de voir la quatrième ou la cinquième saison de « The Boys », Prime Video lancera une série dérivée dans l’univers de l’émission. Bien qu’elle n’ait pas de date de sortie exacte, la plateforme de streaming présentera en première »Génération V », un nouveau spin off qui élargira l’univers de la franchise et qui sortira cette année.

La première bande-annonce de »Gen V » a été dévoilée en décembre 2022, ayant des apparitions de personnages populaires de »The Boys », pouvant voir l’acteur Jessie T Usher comme A-Train. Comme il est courant dans la série, le spin-off comportera également des scènes pleines de violence, de sang et bien plus encore.

D’autre part, la saison 4 de »The Boys » a déjà confirmé la mise en place de nouveaux acteurs, avec Jeffrey Dean Morgan, Rob Benoît et Elliott Chevalier se joignant à des rôles encore à définir, tandis que Valorie Curry et Susan Heyward dépeignant les héroïnes Firecracker et Sage, respectivement. Les détails de l’intrigue pour la saison 4 de « The Boys » restent rares, mais les fans savent que la première s’intitulera « Department of Dirty Tricks » et la finale « Assasination Run ».

Les trois premières saisons de »The Boys » sont disponibles sur le catalogue Prime Video.