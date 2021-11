Paramount + : la série Los Enviados de Juan José Campanella avec Miguel Ángel Silvestre lance sa bande-annonce

Depuis son arrivée en Amérique latine, primordial + continue d’étoffer son catalogue avec contenu original et très attrayant. L’un d’eux sera Les envoyés, la série réalisée par Juan José Campanella qui mettra en vedette la performance de Miguel Ange Silvestre comme figure centrale de la fiction. Il reste très peu de jours avant sa première sur la plateforme : ce sera le 12 décembre Et, en ce sens, sa production vient de sortir le trailer officiel. Découvrez l’aperçu ici!

Il reste encore quelques jours pour que les épisodes soient accessibles au public. Cependant, Les envoyés C’est une proposition plus que prometteuse : elle est dirigée par le Lauréat d’un Oscar pour Le secret de ses yeux et mettra en vedette un casting des plus prestigieux dirigé par le protagoniste de Velours avec Luis Gerardo Méndez et Irene Azuela. De même, ils collaboreront dans le sens Martino Zaidelis, Camilo Antolini et Hiromi Kamata, tandis que le script sera chargé de Leandro Calderone, Emanuel Díaz et Molo Alcocer.

Le service de streaming ViacomCBS présentera ce thriller d’action qui raconte la mission de deux prêtres de la Congrégation pour la Cause des Saints. Cet organisme dépendant de Vatican est chargé de vérifier et d’étudier les miracles des saints potentiels, donc le religieux doit se rendre à Mexique pour vérifier les guérisons miraculeuses présumées d’un autre membre du clergé connu pour les effectuer dans un hôpital psychiatrique.

Cependant, une fois arrivés à destination, ils découvrent que le prêtre qu’ils cherchaient a disparu sans laisser de trace. Ce n’est pas tout parce que un mystère enfoui depuis des décennies dans une colonie psychiatrique à la périphérie de la ville, il mettra leur vie et leur foi à rude épreuve. Luis Gerardo Méndez sera chargé d’interpréter le prêtre méthodique et responsable Pedro Salinas, tandis que Miguel Ángel Silvestre donnera vie à Simon Antequera, un homme aux multiples ambitions au sein de l’Église.

De même, Irene Arzuela contribuera au spectacle dans la peau de Adriana Cortés, une femme qui sera une pièce maîtresse dans la recherche de la vérité puisque c’est elle-même qui était présente dans les deux premiers miracles attribués au clerc et le considère comme son frère. Bien qu’il ne reste qu’un peu plus de 20 jours à Paramount + pour sortir l’intégralité de l’histoire, son intrigue s’annonce très séduisante et sa bande-annonce ne fait que le réaffirmer. laisser les utilisateurs en redemander.

