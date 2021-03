Le divorce de Kim Kardashian et Kanye West sera-t-il dans L’incroyable saison 20 de L’incroyable famille Kardashian?

Kim Kardashian a demandé le divorce de Kanye West en février 2021 après près de sept ans de mariage.

L’incroyable famille Kardashian se terminera après sa 20e saison, qui sera diffusée le 18 mars. Les Kardashian-Jenners ont l’habitude de partager le bon, le mauvais et le laid de leur vie privée, il n’est donc pas surprenant que les fans se démangent pour savoir si KUWTK mettra en vedette le divorce de Kim Kardashian et Kanye West.

En février, Kim a demandé le divorce de Kanye après presque sept ans de mariage et neuf ans ensemble. Le couple partage quatre enfants: North, sept ans, Saint, cinq ans, Chicago, trois ans et Psalm, un an.

Il y a eu beaucoup de spéculations sur leur mariage au cours des deux derniers mois à la suite d’un rapport de la page six qui alléguait que le couple se dirigeait vers une séparation parce que Kim en avait « assez » des singeries de Kanye. Les choses semblaient amicales jusqu’à ce qu’il soit récemment rapporté que Kanye avait «coupé la communication» avec Kim et ne lui parlait que par le biais de la sécurité.

Maintenant, les fans veulent savoir si le divorce de Kim et Kanye figurera dans la prochaine saison de KUWTK. Voici ce que nous savons…

LIRE LA SUITE: À quelle heure sort La saison 20 de L’Incroyable famille Kardashian?



Kim Kardashian et Kanye West divorceront-ils dans la saison 20 de L’incroyable famille Kardashian? Image: Kevin Mazur / Getty Images pour Sean Combs, E!

Kim Kardashian et Kanye West divorceront-ils dans la saison 20 de KUWTK?

Il y a une chance que le divorce de Kim Kardashian et Kanye West ne figure pas dans L’incroyable famille Kardashian Saison 20. Bien que des rumeurs de divorce circulent depuis des mois, Kim n’a officiellement demandé le divorce qu’en février. Les Kardashian-Jenners ont filmé la saison 20 de juillet 2020 à janvier 2021, manquant le dépôt de divorce de Kim, il est donc possible que nous ne voyions que les événements menant au divorce.

Kanye n’a pas non plus tendance à figurer dans KUWTK et il vit loin de sa famille à Los Angeles dans son ranch du Wyoming depuis un certain temps. Kim a été repérée dans le Wyoming par des paparazzi en juillet, cependant, elle ne semblait pas avoir d’équipe de tournage avec elle.



Kim Kardashian pleure dans la bande-annonce de KUWTK. Image: E!

La bande-annonce, cependant, a taquiné que Kim ferait une panne sur quelque chose qui, selon les fans, est la fin de son mariage. Dans le clip, on voit sa soeur Kendall Jenner pleurer et Kim paraître désemparée, alors qu’elle dit: « Je me sens comme un putain de perdant. »

Une source a déclaré à Page Six que les problèmes conjugaux de Kim et Kanye seraient apparemment dans la série: « Les Kardashians ont l’intention de sortir avec un bang. Ils ont filmé Kim discutant de ses problèmes conjugaux. Mais toutes les personnes impliquées sont sur un accord de non-divulgation, parce que le finale ne sera diffusée que plus tard en 2021. «

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂