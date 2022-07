Le populaire Medieval Dynasty sortira sur consoles avant la fin de l’année, et en 2023, il recevra une coopérative

Dynastie médiévale est un jeu de survie du studio Render Cube. Le jeu ne reste pas immobile et les développeurs sont pleinement engagés dans son développement.

Plus récemment, un plan d’ajouts que le jeu recevra a été publié.

Ainsi, au deuxième trimestre de cette année, Medieval Dynasty recevra une mise à jour sur le système d’héritage. Avant la fin de l’année, le jeu fera son apparition sur consoles.

Et l’année prochaine, de nouvelles armures, armoiries et boucliers apparaîtront, ainsi que le jeu sera reconstitué avec un mode coopératif.

Selon l’intrigue du jeu, un jeune homme fuit la guerre et doit tout recommencer. Le joueur doit accomplir diverses tâches, partir à la chasse et collecter des ressources pour l’existence.

Vous devrez également commencer à construire une maison et vous lancer dans l’artisanat. Mais non seulement la maison devra être construite dans le jeu – il faudra commencer à créer un village entier afin d’y établir votre propre dynastie à l’avenir. En conséquence, des ressources sont nécessaires pour effectuer toute action : nourriture, eau et santé.

Les avis sur le jeu sur Steam sont pour la plupart positifs. Par exemple, si vous considérez plus de 20 000 avis sur la dynastie médiévale, alors 90 % d’entre eux sont élogieux.

Le jeu a un grand nombre d’avantages et un scénario intéressant, mais certains notent qu’après la fin de la campagne, un passage ultérieur et la fondation d’une dynastie ne sont plus une activité aussi divertissante.

