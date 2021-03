Zazie Beetz aimerait faire revivre Domino dans Deadpool 3 de Disney avec un film solo

On ne sait pas encore grand-chose sur la direction de la suite de la bande dessinée à venir Deadpool 3, mais Deadpool 2 La star Zazie Beetz espère voir le retour de son personnage, Domino. On a demandé récemment à l’actrice si elle avait entendu parler du projet depuis son annonce, et bien qu’elle n’ait pas encore reçu d’appel de Kevin Feige, elle prévoit un grand avenir pour le personnage.

« Non, je n’ai pas [heard about Domino’s return]. J’adorerais relancer le rôle. C’était toujours dans le monde de ce qui allait potentiellement se passer. Je n’ai pas eu de conversations spécifiques à ce sujet. Mais ça m’intéresse. Non seulement j’adorerais faire revivre le rôle, mais j’aimerais trouver un moyen de faire un film Domino ou quelque chose du genre. Nous verrons ce qui se passe, mais je n’ai eu aucune conversation personnelle. «

Créée par l’écrivain Fabian Nicieza et Rob Liefeld, Domino a fait sa première apparition dans les bandes dessinées Marvel en 1992. Possédant un talent avancé au tir et des compétences de combat au corps à corps, Domino est une mutante dont les pouvoirs de modification des probabilités la rendent vraiment très chanceuse. Quelque chose qu’elle utilise pour devenir une mercenaire à succès et survivre à toutes sortes de scénarios ridiculement explosifs. Zazie Beetz est le premier acteur à représenter le personnage en action réelle, Domino faisant ses débuts sur grand écran en 2018 Deadpool 2.

On dirait que le personnage faisait partie de Deadpool 3 avant la fusion Fox / Disney, mais il reste à voir si ces éléments ont été reportés. Devenir membre de l’équipe X-Force de Deadpool (et être le seul membre survivant) met Domino dans une position idéale pour revenir, Beetz espérant qu’elle recevra également son propre spin-off.

Suite à l’acquisition de 21st Century Fox par The Walt Disney Company, Deadpool a confirmé par le président de Marvel Studios, Kevin Feige, de rejoindre des groupes comme Homme araignée et Docteur Strange dans l’univers cinématographique Marvel. Il a assuré aux fans que cela ne changerait pas l’approche du personnage en disant: « Il sera classé R et nous travaillons sur un script en ce moment, et Ryan supervise un script en ce moment … Ce ne sera pas [filming] cette année. Ryan est un acteur très occupé et très réussi. Nous avons déjà annoncé un certain nombre de choses que nous devons maintenant faire, mais c’est excitant que cela ait commencé. Encore une fois, un type de personnage très différent dans le MCU, et Ryan est une force de la nature, ce qui est tout simplement génial de le voir donner vie à ce personnage. «

Deadpool 3 va, bien sûr, ramener Ryan Reynolds comme personnage principal, et est en cours d’écriture par Bob’s Burgers duo Wendy Molyneux et Lizzie Molyneux-Loeglin. Des réunions auraient eu lieu avec divers écrivains pendant un certain temps, avec Reynolds entendant un assortiment de pitchs d’une foule de scribes talentueux, se contentant finalement de Wendy Molyneux et Lizzie Molyneux-Loeglin pour écrire le très attendu Dead Pool threequel et fusionnez-le avec Disney et le MCU.

Zazie Beetz reste fidèle au genre des super-héros et peut ensuite être vu ou entendu dans la série animée d’Amazon, Invincible, qui devrait être diffusé sur Amazon Prime Video le 26 mars 2021. Cela nous vient de Collider.

Sujets: Deadpool 3, Deadpool