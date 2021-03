Taper du code dans Netflix fait apparaître tous ses documentaires sur la criminalité

UNE TIC Tac l’utilisateur a partagé un « hack Netflix » pour tous les vrais amateurs de crime qui veulent se gaver d’émissions qu’ils n’ont peut-être pas déjà vues.

Faire défiler Netflix peut parfois sembler être un travail à plein temps, compte tenu de la quantité de contenu que nous avons à portée de main. Je sais, les premiers problèmes mondiaux …

Mais il existe en fait une liste de codes secrets que vous pouvez utiliser pour vous aider à décider, à diviser les films et les émissions dans la catégorie que vous recherchez.

Cela inclut les documentaires sur la criminalité, qui sont devenus l’un des genres les plus populaires.

TikToker Laura Lindsay (@lozlinz) a partagé le truc astucieux en action, en publiant une vidéo sur son flux, en disant: « Netflix hack pour tous tu les bingers du crime. «

Dans le clip, Laura passe à la fonction « Rechercher » de son compte Netflix et tape le code 9875.

«Recherchez 9875», explique-t-elle.

« Chaque documentaire sur le crime. Merci plus tard. »

Et ce n’est pas le seul code que vous pouvez utiliser pour atteindre la catégorie souhaitée – loin de là, en fait.

Recherchez la liste complète des codes Netflix ici:

Action et aventure (1365)

Films d’action asiatiques (77232)

Action et aventure classiques (46576)

Comédies d’action (43040)

Thrillers d’action (43048)

Aventures (7442)

Films de bandes dessinées et de super-héros (10118)

Westerns (7700)

Action et aventure d’espionnage (10702)

Action et aventure criminelles (9584)

Action et aventure à l’étranger (11828)

Films d’arts martiaux (8985)

Action militaire et aventure (2125)

Animation pour adultes (11881)

Action d’Anime (2653)

Comédies animées (9302)

Drames d’anime (452)

Caractéristiques d’anime (3063)

Anime Science-fiction (2729)

Horreur d’anime (10695)

Anime Fantaisie (11146)

Série Anime (6721)

Films jeunesse et famille (783)

Films de 0 à 2 ans (6796)

Films de 2 à 4 ans (6218)

Films pour les 5 à 7 ans (5455)

Films de 8 à 10 ans (561)

Films pour les 11 à 12 ans (6962)

Éducation des enfants (10659)

Disney (67673)

Films basés sur des livres pour enfants (10056)

Caractéristiques familiales (51056)

Dessins animés TV (11177)

Télévision pour enfants (27346)

Musique pour enfants (52843)

Contes d'animaux (5507)

Comédies classiques (31694)

Drames classiques (29809)

Science-fiction classique et fantastique (47147)

Thrillers classiques (46588)

Film Noir (7687)

Films de guerre classiques (48744)

Épopées (52858)

Films étrangers classiques (32473)

Films muets (53310)

Westerns classiques (47465)

Comédies sombres (869)

Comédies étrangères (4426)

Comédies de fin de soirée (1402)

Faux documentaires (26)

Comédies politiques (2700)

Comédies de Screwball (9702)

Comédies sportives (5286)

Comédie stand-up (11559)

Comédies pour ados (3519)

Satires (4922)

Comédies romantiques (5475)

Comédies burlesques (10256)

Films d’horreur B (8195)

Films de campagne (1252)

Films d’horreur cultes (10944)

Science-fiction et fantastique cultes (4734)

Comédies cultes (9434)

Documentaires biographiques (3652)

Documentaires sur la criminalité (9875)

Documentaires étrangers (5161)

Documentaires historiques (5349)

Documentaires militaires (4006)

Documentaires sportifs (180)

Documentaires sur la musique et les concerts (90361)

Documentaires de voyage et d’aventure (1159)

Documentaires politiques (7018)

Documentaires religieux (10005)

Documentaires sur la science et la nature (2595)

Documentaires sociaux et culturels (3675)

Drames biographiques (3179)

Drames classiques (29809)

Drames d’audience (528582748)

Drames policiers (6889)

Drames inspirés de livres (4961)

Drames basés sur la vraie vie (3653)

Tearjerkers (6384)

Drames étrangers (2150)

Drames sportifs (7243)

Drames gays et lesbiens (500)

Drames indépendants (384)

Drames pour adolescents (9299)

Drames militaires (11)

Pièces d’époque (12123)

Drames politiques (6616)

Drames romantiques (1255)

Drames Showbiz (5012)

Drames sociaux (3947)

Foi et spiritualité (26835)

Films sur la foi et la spiritualité (52804)

Documentaires spirituels (2760)

Foi et spiritualité des enfants (751423)

Films de maison d’art (29764)

Action et aventure à l’étranger (11828)

Films étrangers classiques (32473)

Comédies étrangères (4426)

Documentaires étrangers (5161)

Drames étrangers (2150)

Films gays et lesbiens étrangers (8243)

Films d’horreur étrangers (8654)

Science-fiction et fantaisie étrangères (6485)

Thrillers étrangers (10306)

Films romantiques étrangers (7153)

Films africains (3761)

Films australiens (5230)

Films belges (262)

Films coréens (5685)

Films latino-américains (1613)

Films du Moyen-Orient (5875)

Films néo-zélandais (63782)

Russe (11567)

Films scandinaves (9292)

Films d’Asie du Sud-Est (9196)

Films espagnols (58741)

Films grecs (61115)

Films allemands (58886)

Films français (58807)

Films d’Europe de l’Est (5254)

Films néerlandais (10606)

Films irlandais (58750)

Films japonais (10398)

Films italiens (8221)

Films indiens (10463)

Films chinois (3960)

Films britanniques (10757)

Films gays et lesbiens (5977)

Comédies gays et lesbiennes (7120)

Drames gays et lesbiens (500)

Films romantiques gays et lesbiens (3329)

Films gays et lesbiens étrangers (8243)

Documentaires gays et lesbiens (4720)

Séries TV gays et lesbiennes (65263)

Films d’horreur B (8195)

Caractéristiques des créatures (6895)

Films d’horreur cultes (10944)

Films d’horreur en haute mer (45028)

Films d’horreur étrangers (8654)

Comédie d’horreur (89585)

Films de monstres (947)

Films Slasher et Serial Killer (8646)

Films d’horreur surnaturels (42023)

Cri de l’adolescence (52147)

Films d’horreur de vampires (75804)

Films d’horreur de loup-garou (75930)

Films d’horreur de zombies (75405)

Histoires sataniques (6998)

Films indépendants (7077)

Films expérimentaux (11079)

Action indépendante et aventure (11804)

Thrillers indépendants (3269)

Films romantiques indépendants (9916)

Comédies indépendantes (4195)

Drames indépendants (384)

Musique pour enfants (52843)

Country et western / folk (1105)

Jazz et écoute facile (10271)

Musique latine (10741)

Concerts urbains et de danse (9472)

Concerts de musique du monde (2856)

Concerts Rock et Pop (3278)

Comédies musicales (13335)

Comédies musicales classiques (32392)

Comédies musicales Disney (59433)

Comédies musicales de Showbiz (13573)

Comédies musicales de scène (55774)

Favoris romantiques (502675)

Romance décalée (36103)

Films romantiques indépendants (9916)

Films romantiques étrangers (7153)

Drames romantiques (1255)

Films romantiques torrides (35800)

Films romantiques classiques (31273)

Comédies romantiques (5475)

Action Science-fiction et fantastique (1568)

Science-fiction extraterrestre (3327)

Science-fiction classique et fantastique (47147)

Science-fiction et fantastique cultes (4734)

Films fantastiques (9744)

Aventure de science-fiction (6926)

Drames de science-fiction (3916)

Films d’horreur de science-fiction (1694)

Thrillers de science-fiction (11014)

Science-fiction et fantaisie étrangères (6485)

Comédies sportives (5286)

Documentaires sportifs (180)

Drames sportifs (7243)

Films de baseball (12339)

Films de football (12803)

Films de boxe (12443)

Films de football (12549)

Arts martiaux, boxe et lutte (6695)

Films de basket-ball (12762)

Sports et fitness (9327)

Thrillers d’action (43048)

Thrillers classiques (46588)

Thrillers criminels (10499)

Thrillers étrangers (10306)

Thrillers indépendants (3269)

Films de gangsters (31851)

Thrillers psychologiques (5505)

Thrillers politiques (10504)

Mystères (9994)

Thrillers de science-fiction (11014)

Thrillers d’espionnage (9147)

Thrillers torrides (972)

Thrillers surnaturels (11140)