« Vikings »: les 10 morts les plus violentes de la série Netflix

« Vikings«Est considéré comme la série dans laquelle les décès naturels sont assez rares. C’est probablement parce que ce serait moins divertissant. La plupart des personnages sont tués par d’autres. Parfois, la méthode de mise à mort est la courtoisie du coup de couteau standard, puis il y a des moments où les tueurs vont trop loin.

Depuis sa création en mars 2013, « Vikings« devint la série préférée d’un public avide de drames d’époque représentant des exploits historiques logés dans la réalité, dans un marché qui s’était habitué aux productions fantastiques du type de « jeu des trônes« . Après six saisons et 89 chapitres, s’est terminé en décembre 2020.

La série créée par Michael Hirst, est basé sur les légendes du Viking Ragnar Lothbrok, l’un des héros les plus célèbres de la culture nordique, connu pour avoir pillé Northumbrie, France Oui Bretagne. Bien qu’après sa mort, l’histoire a continué avec ses enfants et les conflits dans lesquels ils étaient impliqués.

Il est logique de supposer que la résolution pacifique des conflits n’a jamais été une option pour les personnes qui ont vécu elle était viking. Chaque désaccord s’est soldé par un massacre. Comme c’est ce qui a été vécu dans la série et avec chacun des décès qu’il a eu. Continuez à lire et découvrez quelles ont été les morts les plus violentes de toutes les saisons de « Vikings».

LES 10 MORTES LES PLUS VIOLENTES DE VIKINGS

1. Yudith empoisonne Aethelred

Judith et Aethelred, Vikings. (Photo: Histoire)

L’empoisonnement des personnes était courant dans les temps anciens et Judith Il a surpris les téléspectateurs en faisant de même avec son propre fils. Lorsque Alfred devient roi, Judith elle était ravie. Elle l’aimait plus que son autre fils Aethelred. Et quand tu découvres ça Aethelred planifiait un coup d’État, j’ai pris la décision de protéger un fils en assassinant l’autre.

Comme aucun fils ne soupçonnerait un repas offert par sa mère, Judith met du poison dans le vin de son fils rebelle sur la table. Alors qu’ils partagent de la nourriture, Aethelred commence à mourir lentement. Son visage pâlit, les veines se gonflent, puis il gifle son visage sur la table avant de tomber au sol. Judith il ne l’a pas regretté car il croyait que Alfred il était le dirigeant choisi par Dieu.

2. Rollo empale Arne

À quel point Rollo empale Arne et le prend avec sa lance. (Photo: Histoire)

La « Guerre des frères » de la saison 2aller à Ragnar orienté vers Rouleau qui l’a trahi, et maintenant il se bat avec Jarl Borg. Après avoir sauvé Floki, Arne décide de rester sur le champ de bataille et de se battre Rouleau. Malheureusement, il ne fait pas le poids face au traître.

Après un court duel, Rouleau l’empale avec une lance. Dans une démonstration de super force, Rouleau utilisez la lance pour soulever le corps de Arne facilement, comme si vous souleviez un morceau de viande. Il le fait pour que Ragnar et les partenaires de combat de Arne peut voir ce que vous venez de faire.

3. Tanaruz tue Helga

Helga a fait une grande impression que celui qu’elle avait pris pour fille l’a tuée. (Photo: Histoire)

La mort de la fille de Helga, ça faisait mal pendant longtemps. Elle ne s’en remet jamais vraiment. Quand il rencontre une fille arabe nommée Tanaruz dans le califat espagnol, il la prend comme une esclave mais la traite comme sa propre fille. Malheureusement, Tanaruz Elle n’est pas très heureuse d’être déplacée de l’endroit qu’elle a toujours connu comme sa maison.

À la fin de saison 4, décide de prendre des mesures extrêmes. Elle enfonce un poignard dans le cou de Helga avant de se suicider, car elle sait qu’elle sera punie si elle vit. C’est une fin tragique à l’histoire de Helgaconsidérant le fait qu’elle ne cherchait le bonheur qu’en recevant Tanaruz.

4. Sigvards paie le prix de la violence domestique

Lagertha a décidé de tuer Sigvard pour se venger d’avoir abusé d’elle. (Photo: Histoire)

Même si la violence ne doit pas être confrontée à la violence, personne ne peut blâmer Lagertha à cause de ce qu’il fait dans cette scène. Après avoir été abusé par le mari violent pendant des mois, elle atteint enfin sa limite. Quelques instants avant sa mort, il envoie des hommes battre Legertha pour avoir désobéi.

Elle taquine ensuite ses seins devant tout le monde avant de déchirer sa robe pour montrer à ses invités sa forme nue. À sa surprise, Lagertha attrape un couteau et le poignarde dans l’œil. Son neveu s’approche comme pour la tuer, mais le décapite, faisant rouler sa tête sur le sol.

5. Le garde du corps d’Ivar est assassiné

Après quoi Ivar est renversé comme Roi de Kattegat, échapper à Rus. Oleg il le découvre et le capture avec l’un de ses gardes du corps. Oleg pense qu’il y a une raison sinistre pour laquelle Ivar c’est dans Russie. Ne croyez pas au fait que vous vous enfuyez simplement. Oleg Il a toujours montré que sa brutalité ne connaît pas de limites. Allez-y et attachez le garde du corps de Ivar aux arbres. Il tire sur une corde, déchirant une partie de son corps. Il est ensuite jeté alors que du sang et des morceaux de parties du corps tombent sur Oleg et Ivar.

6. L’exécution de Jarl Borg

Jarl Borg est exécuté par Ragnar. (Photo: Histoire)

La mort de Jarl Borg il se déroule de la manière la plus intéressante. Quand quelqu’un ouvre sa cellule tard dans la nuit, l’ennemi de Ragnar il pense être libéré. Il porte le crâne de sa première femme et part seul à la recherche des citoyens de Ragnar Oui Kattegat Je l’attends.

Les tambours battaient, préparant la foule pour le spectacle. Ragnar utilisez un couteau à écorcher pour couper le dos Borg. Ensuite, utilisez une hache pour l’ouvrir jusqu’à ce que les côtes soient exposées. Le gore-fest ça ne s’arrête pas là. Ragnar puis sort les poumons, faisant Borg mourir d’étouffement. Malgré la brutalité à laquelle il a été soumis, Borg il parvient toujours à sourire.

7. Ragnar noie Yidu

Yidu est tué aux mains de Ragnar. (Photo: Histoire)

Yidu est emmené à Kattegat parmi d’autres esclaves capturés lors d’un raid de Frankia. À Aslaug il l’aime et l’achète. Son apparence attire Ragnar, qui s’approche d’elle. Les deux deviennent romantiquement impliqués. Il est également celui qui fournit des médicaments spéciaux à Ragnar, même auquel il devient vite accro.

Malheureusement, le destin n’est pas très gentil avec elle. Quand elle refuse de donner plus de médicaments à Ragnar et menace de révéler son secret, il la noie. Pire encore, l’incident de noyade se produit alors que deux des fils de Ragnar ils regardent de loin.

8. La confusion de Hvitserk et Lagertha avec Ivar

Hvitserk par une illusion confond Lagertha pour Ivar et la poignarde. (Photo: Histoire)

La plupart des fans ont un problème avec la façon dont ils ont tué Lagertha. Compte tenu de la férocité d’une guerrière, elle méritait au moins de mourir au combat. Malheureusement, ce n’est pas ce qui se passe. Dans « La mort et le serpent », Hvitserk il devient paranoïaque et commence à halluciner. Amma elle essaie de mettre un peu de sens dans sa tête, mais il la frappe avant de sortir sous la pluie.

En vous promenant, vous voyez la piste d’un serpent. Il le suit et quand il le trouve, il commence à le poignarder de colère, le croyant être Ivar. Dès qu’il a terminé, il se rend compte que c’était bien Lagertha. Regrets, mais Lagertha Le mourant lui dit que tout va bien, puisqu’elle ira au Valhalla être avec Ragnar.

9. Ivar verse de l’or fondu dans la bouche du prêtre

Ivar est répertorié comme un psychopathe dans la série et c’est l’une des nombreuses choses qu’il a faites. (Photo: Histoire)

Ivar c’est un psychopathe, c’est un fait bien connu de tous. Lors de la première du saison 5, attaquez la ville de York et il fait presque toute la population des victimes de sa brutalité illimitée. Cependant, un prêtre reçoit un traitement spécial de « Le Désossé », puisque les Vikings n’ont aucun amour pour les chrétiens.

Ivar il ordonne à ses hommes assoiffés de sang de prendre une croix d’or de l’église et de la faire fondre. Puis ils immobilisent le prêtre. Ivar il tient la bouche ouverte à l’aide de haches à main avant de verser l’or fondu dans la bouche du prêtre. L’or fume et bouillonne avant de devenir solide.

10. Torture de Ragnar et être jeté dans la fosse aux serpents

Ragnar a été torturé et jeté dans une fosse de serpents. (Photo: Histoire)

Certains pourraient soutenir que la série ne s’est jamais remise de la mort de Ragnar. Dans la saison 4, ses actions passées le pèsent, alors il va au Roi Ecbert et vous demande de le tuer. Au lieu d’exaucer votre souhait, Ecbert le donne à Roi Aelle. Aelle le torture, taillant même une croix sur la tête de Ragnar. Demande Ragnar puisse-t-il se repentir et être sauvé, mais il refuse.

En échange, Ragnar donne un long discours avant la mort sur la façon dont une fête l’attend en Valhalla. Il semble se contenter d’aller au paradis mythique alors que sa cage pend au-dessus d’un trou de drainage. Lassé de sa dureté, Aelle Il le laisse tomber dans le puits en dessous et les serpents s’en nourrissent. C’est une manière brutale pour le protagoniste de dire au revoir.