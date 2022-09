Chris Rock aborde la blague de Jada GI Jane pour la première fois lors d’une émission au Royaume-Uni

À moins que vous n’ayez passé une partie de cette année à vivre sous un rocher, il est fort probable que vous ayez vu le moment où Smith a fait irruption sur scène et a giflé Rock au visage avant de retourner à son siège et de crier : « Gardez le nom de ma femme hors de votre f * *gueule de roi.

Lorsque Chapelle lui a demandé si la gifle avait fait mal, il a déclaré à la foule de la M&S Bank Arena de Liverpool: « Bon Dieu, c’est vrai… l’enfoiré m’a frappé pour une blague de taureaux, la plus belle blague que j’aie jamais racontée. »

Selon les informations de TMZ, il aurait ensuite poursuivi : « Beaucoup de gens oublient qui est Will Smith. Puis 10 minutes avant qu’il ne soit sur le point d’obtenir le plus gros prix… il a agi comme s’il était de retour à Philadelphie.

« Will a fait l’impression d’être une personne parfaite pendant 30 ans, et il a arraché son masque et nous a montré qu’il était aussi laid que nous tous.