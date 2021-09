Le directeur du jeu original The Last of Us dirigera les épisodes de la série HBO

La dernière mise à jour de la production pour HBO Le dernier d’entre nous L’adaptation révèle que le réalisateur du jeu vidéo original Neil Druckmann dirigera les épisodes de la prochaine série. Le dernier d’entre nous tourne actuellement au Canada, une grande partie de la production étant gardée secrète. Le réalisateur Neil Druckmann avait été réalisateur aux côtés de Bruce Straley sur le populaire jeu vidéo PlayStation sorti en 2013. À l’origine, Neil Druckmann était déjà impliqué dans le développement de la prochaine série HBO, mais n’était qu’écrivain et producteur.

Selon la liste de production de la Guilde canadienne des réalisateurs, Neil Druckmann ajoutera également la direction à ses tâches d’écriture et de production exécutive. Le nom de Druckmann peut être vu dans la section « Réalisateur » avec d’autres noms tels que Craig Mazin, Jasmila Zbanic, Peter Hoar et Kantemir Bagalov (qui dirigera l’épisode pilote). Développement pour l’adaptation de Le dernier d’entre nous est en préparation depuis 2014. Screen Gems a commencé à travailler sur un film avec Neil Druckmann écrivant le scénario et Sam Raimi produisant.

Le dernier d’entre nous est un jeu vidéo d’action-aventure sorti en 2013. Le jeu vidéo populaire a été développé par Naughty Dog et publié par Sony Computer Entertainment. Les joueurs ont pu contrôler Joel, un contrebandier chargé d’escorter une adolescente, Ellie, à travers les États-Unis post-apocalyptiques. Le dernier d’entre nous est joué du point de vue de la troisième personne. Développement de Le dernier d’entre nous a commencé en 2009, peu après la sortie du jeu précédent de Naughty Dog Uncharted 2 : parmi les voleurs.

Les joueurs dans Le dernier d’entre nous sont capables d’utiliser des armes à feu et des armes improvisées, tout en utilisant la furtivité pour se défendre contre des humains hostiles et des créatures cannibales infectées par un champignon muté du genre Cordyceps. Dans le mode multijoueur en ligne, jusqu’à huit joueurs s’engagent dans un jeu coopératif et compétitif. Le 3 décembre 2016, Sony avait officiellement annoncé Le dernier d’entre nous, partie II était déjà en préparation, Neil Druckmann revenant pour écrire l’histoire. La suite très attendue est ensuite sortie le 19 juin 2020.

La nouvelle série à venir de HBO mettra en vedette Pedro Pascal (Le Mandalorien) comme Joel, et Bella Ramsey (Game of Thrones) comme Ellie. Le jeune frère et soldat de Joel, Tommy, sera interprété par Gabriel Luna (de MarvelAgents du SHIELD.). Le dernier d’entre nous est la première série de HBO basée sur un jeu vidéo et la plus grande production télévisuelle de l’histoire du Canada. Une mini-série de bandes dessinées en quatre numéros, Le dernier d’entre nous : les rêves américains, a été publié par Dark Horse Comics d’avril à juillet 2013. Écrit par Neil Druckmann et illustré par Faith Erin Hicks, les bandes dessinées servent de préquelle au jeu, relatant le voyage d’Ellie et Riley plus jeunes.

Avec Neil Druckmann maintenant assis dans le fauteuil du réalisateur, la série HBO hautement aniticapsée s’annonce comme l’une des adaptations de jeux vidéo les plus réussies. La première saison de Le dernier d’entre nous comprendra un total de 10 épisodes, écrits par Craig Mazin et Neil Druckmann. Le compositeur original du jeu vidéo marquera également la prochaine série HBO. La première saison de Le dernier d’entre nous devrait faire ses débuts dans le courant de 2022. Cette nouvelle provient de HBO Max.