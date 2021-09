Darius Rucker partage ses réflexions sur l’inclusivité dans la musique country dans un essai honnête

Darius Rucker est plus que la somme de chansons pop comme « Only Wanna Be With You » – et étant le chanteur principal du groupe des années 1990 Hootie and the Blowfish.

Il a accumulé toutes sortes de succès en tant que star de la musique country qui a signé pour la première fois avec Capitol Nashville en 2008. Cela fait de lui un artiste noir rare dans un genre musical largement blanc, mais comme il le note dans un nouvel essai, ce fait – aussi alors que les attitudes stéréotypées à propos des musiciens country et du public country – est en train de changer.

Darius Rucker se produisant à Berlin, en Allemagne, au Country To Country Festival en mars 2020. Frank Hoensch / Redferns

« La musique country a ce stigmate de drapeaux rebelles et de racisme, et cela change », note-t-il dans The Tennessean. « Je pense que ça change radicalement. »

Il explique que lorsqu’il était enfant, il écoutait les disques de son compatriote artiste country noir Charley Pride, et « je recevais des critiques de ma famille pour la musique que j’écoutais ».

Mais la légende, Pride lui a montré qu’un artiste noir avait tout autant le droit de chanter de la musique country que n’importe qui d’autre. En fait, il note que le banjo, qui est un aliment de base dans la musique bluegrass/country, est originaire d’Afrique. « Il est venu avec des esclaves, et maintenant c’est l’un des plus grands instruments de la musique country », écrit-il. « Hank Williams Sr. a écouté tous ces joueurs de blues. Je pense que les Afro-Américains ont eu un effet profond sur la musique country. »

Rucker (devant) avec le reste de Hootie and the Blowfish en 1996 : Mark Bryan, Dean Felber et Jim Sonefeld. Gie Knaeps / Getty Images

Il se souvient d’être venu à Nashville il y a 14 ans et de s’être fait dire que parce qu’il était noir, il n’aurait probablement pas beaucoup de carrière country. Mais trois hits n ° 1 consécutifs entre 2008-09 avec des chansons comme « Don’t Think I Don’t Think About It » et « Alright » leur ont donné tort. Il a été le premier artiste country noir depuis Pride à atteindre la première place des charts country – Pride l’a fait pour la dernière fois en 1983.

Ce n’est pas la première fois que Rucker, 55 ans, s’exprime sur le racisme et la musique country. L’année dernière dans AUJOURD’HUI, il a raconté à Harry Smith comment il avait « vécu avec le racisme toute sa vie », et a rappelé les fois où sa musique a été exclue. Cet acte n’a fait que renforcer ses intentions.

« Quand j’allais dans les stations de radio et que des gars me disaient: » On ne va pas te jouer parce que tu es un Noir « , c’est comme ça », a-t-il déclaré AUJOURD’HUI. « Je ne peux plus vivre comme ça. Je ne peux pas simplement dire ‘C’est bon’ et continuer ma vie et laisser quelqu’un dire quelque chose que je sais qu’il ne devrait pas dire. »

Rucker n’est pas le seul artiste noir à avoir du succès dans les charts country ; Lionel Richie a eu plusieurs succès avec ses chansons dans les années 1980 qui ont dépassé le top 40, tout comme les Pointer Sisters. Mais le tournant du siècle a vu une véritable renaissance des artistes noirs qui ont fait irruption dans le domaine country, comme Mickey Guyton, Kane Brown, le Cowboy Troy et même Lil Nas X, qui a eu son plus grand succès à ce jour avec « Old Town Road, » avec Billy Ray Cyrus.

Rucker sur scène à Nashville, Tennessee en septembre 2019. Jason Kempin / Getty Images

« Quand vous avez des gens aussi talentueux, il est important de les faire représenter », écrit Rucker. « Et plus cela se produira, plus notre public augmentera. »

Il ajoute qu’il croit au changement. « (V) vous pouvez changer le cœur des gens. Vous pouvez changer l’avis des gens. Vous pouvez changer la façon dont les gens voient le monde, s’ils vous aiment, et s’ils sont amis avec vous… J’espère qu’on se souviendra de moi comme d’un seul des gens qui ont essayé de lutter contre cela, et l’une des raisons qui ont changé. »