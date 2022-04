Al Pacino a 53 ans d’écart d’âge avec sa nouvelle petite amie qui est sortie avec Mick Jagger

L’oscarisé et octogénaire Al Pacino serait en couple avec Noor Alfalah, un producteur de films de 28 ans qui est déjà sorti avec Mick Jagger.

Le couple se serait rencontré pendant la pandémie et aurait été photographié ensemble après que Jason Mamoa ait partagé une photo virale sur son Insta.

Quoi qu’il en soit, Alfalah est une productrice de films koweïtienne-américaine et a déjà abordé l’écart d’âge qu’elle avait avec le chanteur des Rolling Stones.

Crédit : Instagram/nooralfallah

« Nos âges n’avaient pas d’importance pour moi », a-t-elle déclaré.

« Le cœur ne sait pas ce qu’il voit, il ne sait que ce qu’il ressent. C’était ma première relation sérieuse, mais ce fut un moment heureux pour moi. »

Après avoir fréquenté Jagger, Alfalah était liée au réalisateur et acteur Clint Eastwood, 91 ans, en 2019, cependant, elle a insisté sur le fait que le couple n’était que des amis de la famille.

Noor a également rencontré le philanthrope milliardaire Nicolas Berggruen, aujourd’hui âgé de 60 ans, en 2018.

Cependant, les choses semblent bien se passer avec Pacino. Une source a déclaré à Page Six : « Pacino et Noor ont commencé à se voir pendant la pandémie. Elle sort principalement avec des hommes plus âgés très riches, elle a été avec Mick Jagger pendant un certain temps, puis elle est sortie avec Nicholas Berggruen.

« Elle est avec Al depuis un certain temps et ils s’entendent très bien. L’écart d’âge ne semble pas être un problème, même s’il est plus âgé que son père.

« Elle se déplace avec la foule riche de la jet-set, et elle vient d’une famille avec de l’argent. »

Crédit : Instagram/nooralfallah

À l’époque, Dohan a déclaré: « Mais maintenant, il est déjà un homme âgé, pour être honnête. Donc, même avec tout mon amour, cela n’a pas duré. »

Dohan a également admis que le L’Irlandais l’acteur « n’aimait pas dépenser de l’argent ».

« Il ne m’a acheté que des fleurs », a-t-elle ajouté.

« Je l’aime et l’apprécie vraiment, et j’étais heureuse d’être là pour lui quand il avait besoin de moi et de faire partie de son héritage », a-t-elle déclaré.