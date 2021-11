Les gens réalisent juste que Shake It de la station de métro a une signification explicite

« Quand vous réalisez à 30 ans que Shake It n’est pas une question de danse. »

C’est arrivé à nous tous : réaliser en tant qu’adulte que votre chanson préférée de votre enfance a un sens *épicé* qui ne vous a jamais traversé l’esprit auparavant.

La créatrice de TikTok, Kate Steinberg, a partagé ces réalisations exactes sur l’application. De ‘He Said, She Said’ d’Ashley Tisdale à ‘Shut Up and Drive’ de Rihanna, Steinberg a exposé la vraie signification de tous ces succès pour les gens qui n’ont toujours pas enregistré ce qu’ils font.

Et pour ceux d’entre vous qui continuent innocemment à écouter « Shake It » de Metro Station sans savoir ce que la chanson signifie, nous pourrions être sur le point de ruiner le morceau pour vous.

Steinberg est maintenant devenue massivement virale grâce à une vidéo où elle peut être vue en train de chanter le tube de 2007 « Shake It » dans sa voiture, avant de se rendre compte soudainement que la chanson n’est pas vraiment le banger innocent de la piste de danse que nous pensions tous que c’était.

Elle a écrit: « Quand vous réalisez à 30 ans que secouer, il ne s’agit pas de danser », sur la vidéo, et l’a légendé en disant: « L’enfant déformé de la tournée en moi pleure. »

Le TikTok a maintenant plus de 12,5 millions de vues, et la section des commentaires est pleine de gens se sentant trompés, trompés et égarés par le sens réel de la chanson, par rapport à la vidéo qui voit un groupe de jeunes participer à une danse.

Un utilisateur a écrit: « J’avais aujourd’hui des années quand j’ai découvert cela », avec un autre ajoutant: « Ce n’est pas moi qui fais défiler rapidement le commentaire, je ne sais toujours pas ce qu’il veut dire. »

Alors, de quoi s’agit-il alors ? Que faites-vous moyenne « Shake It » ne consiste pas à organiser une danse massive avec vos amis lors d’une fête ?

Certains fans ont déjà réalisé que le vrai sens est assez suggestif, mais pour ceux qui sont encore dans le noir, un seul aperçu des paroles en tant qu’adulte devrait vous dire tout ce que vous devez savoir.

Le premier couplet ? « Je te ramènerai à la maison si tu ne me laisses pas devant la porte d’entrée / Ton corps est froid, mais ma fille, nous avons tellement chaud / Et je réfléchissais à des moyens d’entrer. »

Le deuxième verset ? « Nous sommes sur le lit mais tes vêtements sont là.

Le pont? « Mais je pensais à des moyens de te faire passer la nuit / Ton corps tremble, dis-le-moi pour que je puisse éteindre les lumières. »

Passer la nuit. Pas de vêtements. En mouvement. Émouvant. Secouer… C’est une question de sexe. ‘Shake It’ parle de sexe. Désolé et/ou vous êtes le bienvenu.

